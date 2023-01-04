نقل جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إلى مثواه الأخير، حيث دفن في مقبرة بمدينة سانتوس مطلة على الملعب الذي شهد انطلاقة مسيرته في عالم المستديرة.

وحضر الجنازة أكثر من 230 ألف شخص بينهم الرئيس لويس إيناسيو دا سيلفا لوداع اللاعب الذي يعتبره الكثيرون الأعظم في تاريخ اللعبة.

وجال نعش الراحل بيليه عبر شوارع سانتوس حيث جاب الموكب شوارع المدينة لساعات قبل نقله إلى مثواه الأخير.

وتوفي بيليه الأسبوع الماضي عن 82 عاما بعد معاناته لمدة عام من سرطان القولون.

وانطلق الموكب الجنائزي من ملعب نادي سانتوس، فيلا بلميرو، بعدما اصطفت الجماهير لساعات لإلقاء نظرة الوداع على جثمان بيليه بحسب تقديرات النادي.

وجاءت إحدى اللحظات المؤثرة عندما توقف الموكب خارج منزل والدته البالغ عمرها 100 عام، حيث صفقت الجماهير المصطفة على جانبي الطريق وهتفت “بيليه ملكنا” قبل أن تقف دقيقة حداد.

وتابعت ماريا لوسيا ناسيمينتو (78 عاما) شقيقة بيليه الموكب الجنائزي من إحدى الشرفات باكية وشكرت الجماهير في مقابلة تلفزيونية مقتضبة.

ووصل الرئيس البرازيلي، الذي أدى اليمين الدستورية مؤخرا، بطائرة هليكوبتر ووقف لمدة نصف ساعة بجوار نعش بيليه المغطى بالعلم البرازيلي في وسط ملعب كرة القدم.

وقال: “إنها خسارة فادحة للبرازيل. بالإضافة إلى كونه أفضل لاعب كرة قدم في العالم، كان بيليه رجلا متواضعا بسيطا”.

وفي شوارع سانتوس، التي يبلغ تعدادها السكاني 430 ألف نسمة، حيث أمضى بيليه غالبية حياته، واجه البعض صعوبة في تقبل رحيله.

وقدم مشاهير ومسؤولون تعازيهم وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أوائل الحاضرين للمراسم يوم الاثنين وقال إنه سيطالب اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم بإطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها.

وألقى بعض نجوم كرة القدم نظرة الوداع على بيليه، بينهم لاعب وسط البرازيل السابق زي روبرتو، الذي ساعد في وضع نعش بيليه في وسط ملعب كرة القدم يوم الاثنين.

وكُتب على لافتة ضخمة داخل الملعب “يحيا الملك”.

لكن اثنين فقط من 67 لاعبا برازيليا فازوا بكأس العالم لا يزالون على قيد الحياة شاركا في المراسم هما ماورو سيلفا (1994)، الذي يعمل في اتحاد اللعبة بولاية ساو باولو وكلودوالدو (1970) الذي يعمل في سانتوس، ما أثار بعض الانتقادات.