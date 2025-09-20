بيلد أب تفوز بجائزتين في النسخة الأولى من جوائز معرض السعودية للفعاليات ٢٠٢٥

شهدت العاصمة الرياض ختام معرض السعودية للفعاليات ٢٠٢٥، الذي يعد منصة رئيسية تجمع الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في صناعة المعارض والفعاليات. وعلى مدار يومين، شهد المعرض جلسات نقاشية وعروضًا تفاعلية سلطت الضوء على أحدث الابتكارات والاتجاهات التي ترسم مستقبل القطاع في المملكة والمنطقة. وفي خطوة لافتة، شهدت الدورة الحالية من المعرض ولأول مرة تنظيم حفل توزيع الجوائز لتكريم الشركات الأكثر تميزًا في القطاع. وقد نالت شركة بيلد أب جائزة “أفضل فعالية لإطلاق منتج” عن عشاء الخزام، وجائزة “أفضل تصميم وبناء” عن مشروعها في سيتي سكيب غلوبال ٢٠٢٤، وكلاهما لصالح الوطنية للإسكان (NHC)، تقديرًا لريادتها ودورها البارز في دعم صناعة الفعاليات في المملكة.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال زياد غلول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيلد أب: فخورون بأن نحظى بجائزتين في النسخة الأولى من حفل جوائز معرض السعودية للفعاليات ٢٠٢٥. هذا الإنجاز له معنى خاص بالنسبة لنا، لأنه ليس مجرد تتويج لنجاح مشروعين، فهو يعكس التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة وتجارب غامرة، ويبرز الدور المحوري لفريقنا المتميز الذي يقف خلف كل نجاح نحققه. مشوارنا في المملكة مستمر، لنقدّم المزيد من الحلول المبتكرة والإبداع، دعمًا لشركائنا، ولنبقى دائمًا جزءًا من رؤية طموحة تُلهمنا لنرتقي أكثر. وشاركت شركة بيلد أب في المعرض عبر جناح إبداعي يعكس مسيرتها الممتدة في المملكة منذ أكثر من 13 عامًا، حيث قدمت قصة تربط بين الهوية السعودية الأصيلة والتحول الذي تقوده رؤية المملكة 2030، مستعرضة أبرز مشاريعها التي نفذتها محليًا وعالميًا، وحلولها التي تجمع بين الابتكار، التكنولوجيا التفاعلية، والتجارب الغامرة. وقد نفذت الشركة عددًا من المشاريع البارزة محليًا ودوليًا، وكانت قد نالت في يونيو الماضي جائزة أفضل تصميم وبناء لجناح ضمن جوائز الشرق الأوسط للفعاليات، عن مشروع مجلس توازن في معرض آيدكس، لتواصل بذلك سلسلة إنجازاتها المتميزة في المنطقة وتؤكد مكانتها الريادية في تصميم وتنفيذ التجارب المتكاملة.

