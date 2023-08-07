بيلا حديد أخفت سرا علاجها طوال 15 عاما من مرض بعد تماثلها للشفاء

كشفت عارضة الأزياء بيلا حديد لقرابة 60 مليون من متابعيها على انستغرام تكتمها سرا طوال 15 عاما على معركتها المستمرة للعلاج من مرض بكتيري اسمه اللايم يوم أمس الأحد.

ونشرت بيلا البالغة من العمر 26 عامًا مجموعة متنوعة من الصور القديمة خلال سنوات ماضية في علاجها التي تظهرها في أسوأ لحظات صراعها مع المرض المزمن على مر السنين ، بالإضافة إلى مقتطفات من سجلاتها الطبية التي تعود إلى أكثر من عقد.

توثق الصور بالتفصيل سنوات من المشكلات الصحية والإرهاق التي ابتليت بها ، حتى عندما صعدت لتصبح واحدة من أكثر العارضات طلبًا في العالم.