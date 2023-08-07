سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بيلا حديد أخفت سرا علاجها طوال 15 عاما من مرض بعد تماثلها للشفاء

سامر باطر by سامر باطر

كشفت عارضة الأزياء بيلا حديد لقرابة 60 مليون من متابعيها على انستغرام تكتمها سرا طوال 15 عاما على معركتها المستمرة للعلاج من مرض بكتيري اسمه اللايم يوم أمس الأحد.

ونشرت بيلا البالغة من العمر 26 عامًا مجموعة متنوعة من الصور القديمة خلال سنوات ماضية في علاجها التي تظهرها في أسوأ لحظات صراعها مع المرض المزمن على مر السنين ، بالإضافة إلى مقتطفات من سجلاتها الطبية التي تعود إلى أكثر من عقد.

توثق الصور بالتفصيل سنوات من المشكلات الصحية والإرهاق التي ابتليت بها ، حتى عندما صعدت لتصبح واحدة من أكثر العارضات طلبًا في العالم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...