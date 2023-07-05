فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بيكهام: وصلني مليون رسالة على هاتفي بسبب ميسي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بيكهام

علق ديفيد بيكهام، أبرز مالكي أسهم نادي “إنتر ميامي” الأميركي لكرة القدم، على تعاقد ناديه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال بيكهام في تصريح لموقع “ذا اتليتيك” إنه تفاجأ في اليوم الذي شهد انتشار خبر انضمام ميسي لإنتر ميامي قادما من سان جيرمان، بسيل من الرسائل الواردة لهاتفه.

وأضاف: “قبل أسابيع، استيقظت على حوالي مليون رسالة على هاتفي. تساءلت ما الذي حدث؟ لا أتلقى عادة مثل هذا العدد الكبير من الرسائل. الكل كان يتحدث عن انضمام ليو إلى ميامي”.

وتابع: “لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة لي. قلت مرارا إنه إذا أتيحت لي الفرصة لاستقطاب أفضل اللاعبين في عالم الكرة إلى ميامي، في أي وقت من مسيرتهم المهنية، فسأفعل ذلك. لقد التزمت دائما بهذا الوعد أمام جماهيرنا”.

واختتم حديثه قائلا: “عندما أسمع أن أحد أفضل اللاعبين – إن لم يكن أفضل لاعب – والذي فاز بكل شيء في اللعبة، ولا يزال نجما رائعا ويقدم الكثير في الملعب، يريد اللعب لفريقي، فذلك يمثّل لحظة عظيمة بالنسبة لنا”، وفقما أوردت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأشار بيكهام مازحا لأحد الأسباب التي دعت ميسي لاختيار إنتر ميامي، بالقول: “أنا مالك جزئي لسالفورد سيتي أيضا، وسالفورد مكان رائع، لكن ميامي أقرب من سالفورد إلى الأرجنتين، وأعتقد أن هذا كان عامل جذب كبير لليو”.

وأعلن ميسي في شهر حزيران/يونيو الماضي، اتفاقه على الانتقال إلى إنتر ميامي بداية من 1 تموز/يوليو الحالي، بعد سلسلة من المفاوضات والتكهنات حول إمكانية عودته لبرشلونة أو التوقيع مع الهلال السعودي.

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