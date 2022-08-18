بيع 2.45 مليون تذكرة لحضور مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، أنه باع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال الفيفا في بيان له أن المقيمين في قطر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والمملكة العربية السعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والأرجنتين والبرازيل وألمانيا تصدّروا قائمة المقبلين على تذاكر البطولة بالترتيب المذكور أعلاه.
ودعا الاتحاد الدولي الفائزين بتذاكر المباريات للاسراع إلى التخطيط لرحلتهم وحجز أماكن إقاماتهم – بالنسبة لغير القاطنين بقطر – والتقدم بطلبات الحصول على بطاقة هيّا (بطاقة المشجع للبطولة) عبر موقع qatar2022.qa أو تطبيق هيّا لقطر 2022 (متوفر لبرنامجي التشغيل iOS وAndroid)، إذ سيتيح هذا التطبيق المعتمد للجماهير التي تملك تذاكرا صالحة لحضور المباريات إمكانية الوصول إلى استادات البطولة، كما سيسمح للمشجعين الدوليين بالدخول إلى قطر، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العامة بها أيام المباريات، كما له عدة مزايا أخرى.
وأشار البيان إلى أن الراغبين بإضافة مزيد من المباريات إلى رحلته ترقّب تاريخ الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة أواخر شهر أيلول/سبتمبر القادم على موقع FIFA.com/tickets، وسيتم تخصيص تذاكر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولاً، كما ستتأكّد آنيا بعد دفع ثمنها، كما ستنطلق المبيعات في أكشاك التذاكر بالدوحة بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.
وأكد أن موقع FIFA.com/tickets يعد القناة الرسمية والوحيدة لشراء التذاكر، “لهذا نحث الجمهور العام على الابتعاد عن كل قنوات ومواقع البيع غير المعتمدة”.