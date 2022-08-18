بيع 2.45 مليون تذكرة لحضور مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، أنه باع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال الفيفا في بيان له أن المقيمين في قطر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والمملكة العربية السعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والأرجنتين والبرازيل وألمانيا تصدّروا قائمة المقبلين على تذاكر البطولة بالترتيب المذكور أعلاه.

FIFA World Cup Qatar 2022™ ticket sales reach 2.45 million

☑️Over half a million tickets sold in latest sales period

☑️High demand from the Arab region, the Americas and Europe

☑️Launch date for next sales phase to be announced in late September

More ?https://t.co/76t7bMBugM pic.twitter.com/HkYpfKTuUm — FIFA Media (@fifamedia) August 18, 2022

ودعا الاتحاد الدولي الفائزين بتذاكر المباريات للاسراع إلى التخطيط لرحلتهم وحجز أماكن إقاماتهم – بالنسبة لغير القاطنين بقطر – والتقدم بطلبات الحصول على بطاقة هيّا (بطاقة المشجع للبطولة) عبر موقع qatar2022.qa أو تطبيق هيّا لقطر 2022 (متوفر لبرنامجي التشغيل iOS وAndroid)، إذ سيتيح هذا التطبيق المعتمد للجماهير التي تملك تذاكرا صالحة لحضور المباريات إمكانية الوصول إلى استادات البطولة، كما سيسمح للمشجعين الدوليين بالدخول إلى قطر، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العامة بها أيام المباريات، كما له عدة مزايا أخرى.

?️ ? Almost 2.5m #FIFAWorldCup tickets sold so far!



Want to be a part of it? The next ticket drop is coming in September… — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 18, 2022

وأشار البيان إلى أن الراغبين بإضافة مزيد من المباريات إلى رحلته ترقّب تاريخ الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة أواخر شهر أيلول/سبتمبر القادم على موقع FIFA.com/tickets، وسيتم تخصيص تذاكر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولاً، كما ستتأكّد آنيا بعد دفع ثمنها، كما ستنطلق المبيعات في أكشاك التذاكر بالدوحة بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

وأكد أن موقع FIFA.com/tickets يعد القناة الرسمية والوحيدة لشراء التذاكر، “لهذا نحث الجمهور العام على الابتعاد عن كل قنوات ومواقع البيع غير المعتمدة”.