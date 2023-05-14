بيع 162.2 مليون سهم للشركة المصرية للاتصالات بـ3.75 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد عن الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوي بالبورصة المصرية والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والتي تبلغ 162.1 مليون سهم بنسبة 9.5 بالمئة من إجمالي أسهم رأسمال الشركة بنظام البناء السعري بسعر 23.11 جنيه للسهم.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن حصيلة عملية البيع، التي جرت يوم الخميس الماضي، بلغت 3.747 مليار جنيه، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504.5 مليون سهم أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

وذكر أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8.5 مليون سهم، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة “OPR” اعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو/أيار 2023، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو/أيار المقبل، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.

وأضاف أن إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170.7 سهم من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10 بالمئة من إجمالي الأسهم، و12.5 بالمئة من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقاً جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق على قيام المساهم الرئيسي بطرح 10 بالمئة من أسهم الشركة في السوق الثانوية.

وتستهدف الحكومة المصرية بيع أصول مملوكة لها بقيمة ملياري دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقاً لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخراً.

وكانت الحكومة المصرية أرجأت، في وقت سابق، صفقة بيع 10 بالمئة من الشركة المصرية للاتصالات -التي تملك فيها نسبة 80 بالمئة من أسهمها- عقب انخفاض التقييمات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وتعمل منذ أكثر من 160 عاماً، وتمتلك حصة 45 بالمئة من شركة فودافون مصر.

وكانت بلومبرغ ذكرت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن قطر تجري محادثات لاستثمار 2.5 مليار دولار في مصر مع تحسن العلاقات بين البلدين، وقد يشتري جهاز قطر للاستثمار 20 بالمئة من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قطر، التقى خلالها رجال أعمال قطريين لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

الأرباح

على صعيد منفصل، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان للبورصة المصرية، في مارس/آذار الماضي، عن ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 54 بالمئة في الربع الرابع على أساس سنوي إلى 3 مليار جنيه.

وقفزت الإيرادات الاجمالية في الربع الأخير من العام 2022 بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 12 مليار جنيه، بدعم من إيرادات وحدات التجزئة.

وخلال العام 2022، ارتفع صافي ربح الشركة بعد الضرائب 9 بالمئة مقارنة بالعام 2021 إلى 9.2 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع إيراداتها الاجمالية المجمعة بنسبة 19 بالمئة إلى 44.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2021.