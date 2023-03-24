بيع مانشستر يونايتد، المنافسة تشتد بين جاسم بن حمد وراتكليف

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن احتدام المنافسة لشراء نادي مانشستر يونايتد بعدما قدم الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والسير جيم راتكليف عرضين محسنة، من أجل شراء مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العروض الجديدة تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني

وكشفت عن مفاجأة بأن عائلة الجليزر المالكة لأغلبية أسهم مانشستر يونايتد، قد تتراجع عن بيع الشياطين الحمر، لأنها كانت تطمح للحصول على أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني في عملية البيع، لكن قلة العروض لم تساعد على رفع السعر.

يذكر أن جمهور مانشستر يونايتد سبق أن نظم مسيرات أكثر من مرة، للمطالبة برحيل عائلة جليزر وبيع النادي بالكامل إلى مالك جديد.

وقد قدٌم الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بم جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي، عرضاً ثانياً لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي العريق لكرة القدم، وفق ما كشف مصدر مقرب من الملف لوكالة “فرانس برس”.

وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، قدّم منتصف شباط الماضي عرضاً أولياً للاستحواذ على بطل إنكلترا 20 مرة (رقم قياسي)، على غرار مجموعة “إينيوس” للبيتروكيماويات برئاسة مالكها الملياردير البريطاني جيم راتكليف التي تقدمت أيضاً بعرض ثانٍ,

وذكرت وسائل إعلام إنكليزية عدة بأن العرضين تخطيا 5.7 مليارات يورو ما يعني أنه في حال تمت الموافقة على إحدهما، ستكون أكبر صفقة لشراء أي نادٍ في العالم في لعبة جماعية.

وحددت عائلة غلايزر الأميركية المالكة الحالية للنادي، الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي من الأربعاء كمهلة قصوى للراغبين بشراء النادي لتحسين عروضهم التي قدموها منتصف شباط الماضي.

وكشف المصدر لـ”فرانس برس” بأن الشيخ جاسم “واثق” بأنه تقدم “بأفضل عرض للنادي، لأنصاره والمجتمع المحلي”.

وختم: “المراحل المقبلة تتعلق بالبائع ولا ننتظر جواباً سريعاً”.

والشيخ جاسم هو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي منذ فترة طويلة وتلقى تعليمه في أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية البريطانية.

وُلد الشيخ جاسم عام 1982 تاريخ تأسيس المصرف. انضم إلى مجلس الإدارة عندما كان في مطلع العشرينيات، وكان رئيساً له في معظم فترات صعوده ليصبح مؤسسة مالية إسلامية رائدة.

وكشف الشيخ جاسم في بيان سابق: “يخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى”.

وأكد البيان أن العرض سيكون خالياً تماماً من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.