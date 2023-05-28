بيع شريحة ثانية من المصرية للاتصالات بـ 196 مليون جنيه

قالت البورصة المصرية، في بيان اليوم الأحد، إنه تم تنفيذ صفقة بيع على 8.5 مليون سهم من أسهم الشركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية نحو 196.3 مليون جنيه (6.4 مليون دولار) ضمن برنامج طروحات تستهدف منه توفير إيرادات دولارية.

وتعد هذه الصفقة الشريحة الثانية من عملية طرح ثانوي أعلنتها الشركة في وقت سابق من شهر مايو/أيار الجاري، بطرح 170.7 مليون سهم، تتضمن نحو 8.5 مليون سهم لصالح العاملين، وهي التي تم تنفيذها اليوم.

وبحسب تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز، فإن شركة المصرية للاتصالات هي واحدة من أربع شركات اتصالات تعمل في مصر، والشركات الثلاثة الأخرى هي “فودافون مصر“، و”أورانج مصر” و”اتصالات مصر”. ولدى المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45 بالمئة في فودافون مصر.

وهذه هي ثاني عملية بيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إذ أُعلن مطلع الشهر الجاري استحواذ شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية بشكل رسمي على غالبية أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين المصرية.

ويوم 14 مايو/أيار، تم تنفيذ عملية بيع لما يقارب الـ 162.2 مليون سهم، بسعر 23.11 جنيه للسهم، وبقيمة تقارب الـ 3.75 مليار جنيه (نحو 121.4 مليون دولار).

ويأتي هذا فيما تسعى الحكومة المصرية إلى بيع حصص في أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة والقوات المسلحة حتى مارس/آذار 2024 سواء بعرضها على مستثمرين استراتيجيين أو بطرحها في البورصة ضمن برنامج طروحات، فيما تحاول سد فجوة في التمويل لديها وسط تفاقم لأزمة نقص السيولة الدولارية.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي أول مشغل اتصالات متكامل في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.