بيع سيارة شوماخر الفيراري 2003 بـ13.2 مليون دولار

أعلن دار سوثبي للمزادات عن بيع سيارة فيراري قادها الألماني ميكايل شوماخر أسطورة سباقات الفورمولا واحد وبطل العالم سبع مرات الأربعاء، مقابل مبلغ قياسي بلغ 13.2 مليون دولار، في مزاد في جنيف.

وقارب السعر الذي دفع مقابل السيارة ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 7.5 ملايين دولار الذي حققته سيارة فيراري أخرى قادها شوماخر أيضاً خلال موسم 2001، وبيعت من دار سوثبي في نيويورك عام 2017.

ما هي السيارة التي بيعت بـ13.3 مليون دولار؟

فيراري طراز أف2003-جي آيه

هيكل 229

فاز على متنها “البارون الأحمر” بالعديد من السباقات خلال موسم 2003

حقق شوماخر خلف مقود هذه السيارة خمسة انتصارات على الحلبات كاتالونيا، النمسا، كندا، إيطاليا والولايات المتحدة

انطلق “شومي” على متن فيراري 2003 من المركز الأوّل 3 مرات (اسبانيا والنمسا وإيطاليا)

حقق أسرع لفة خلال السباق في النمسا وإيطاليا والولايات المتحدة

صعد إلى منصة التتويج مرتين في موناكو وفرنسا

فاز معها بلقبه السادس العالمي محطماً الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو

أحرزت سكوديريا فيراري بهذه السيارة لقبها الخامس توالياً والـ 13 في تاريخها في بطولة الصانعين

ولم يتم الافصاح عن هوية المشتري الذي قدم عرضه عبر الهاتف باتصال من أوروبا بعد حرب مزايدة استمرت أكثر من 40 دقيقة.