فريق التحرير by فريق التحرير

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 بيع جميع وحدات مشروع وصل بارك فيوز ريزيدينسيز بأقل من 36 ساعة في دبي

بيع جميع وحدات البرج الثاني من مشروع بارك فيوز ريزيدينسيز البالغة أكثر من 600 وحدة سكنية في أقل من 36 ساعة من إطلاقه من قبل مجموعة وصل

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت مجموعة وصل عن بيع جميع وحدات البرج الثاني من مشروع بارك فيوز ريزيدينسيز البالغة أكثر من 600 وحدة سكنية في أقل من 36 ساعة من إطلاقه، وذلك بحضور زخم وإقبال كبير من مختلف المستثمرين في دبي.

مشروع بارك فيوز ريزيدنسيز، والذي يتكون من 42 طابقاً يتوسط منطقة حيوية في قلب دبي بالقرب من حديقة زعبيل ويوفر أروع الإطلالات على أفق ومعالم دبي الشهيرة مثل برواز دبي وبرج خليفة، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي مميز على شارع الشيخ زايد ويتميز بقربه من شبكة المواصلات الرئيسية ومحطة مترو ماكس إلى جانب توافر جميع الخدمات والمرافق.

يضم مشروع بارك فيوز ريزيدنسيز، الذي يقع ضمن المشروع العمراني المتكامل وصل1، مجموعة متنوعة من الشقق الفاخرة؛ تتراوح بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم إلى جانب أربع غرف نوم دوبليكس بمساحات واسعة تبدأ من 750 قدم مربع إلى 2900 قدم مربع، لتلبي مختلف الاحتياجات.

وهناك مجموعة راقية من المرافق ومنها بركة سباحة ومركز لياقة بدنية ومرافق ترفيهية أخرى. وسيتاح للمقيمين سهولة الوصول لمجموعة من المدارس ووجهات التسوق الشهيرة مثل دبي مول ووافي مول، بالإضافة إلى أبرز معالم دبي مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي وداون تاون دبي.

يشار إلى أن مشروع وصل1 يتكون من 13 برجاً متعددة الأغراض، ويوفر ما يزيد عن 3,500 وحدة سكنية و150,000 قدم مربع من مساحات التجزئة. وسيشمل هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 1.3 مليون قدم مربع، مرافق للضيافة وأخرى ترفيهية وعدداً من المطاعم والمقاهي، ليكون بمثابة مجمع سكني فريد في قلب المدينة.

وتعليقا على الزخم الكبير الذي شهده المشروع، يؤكد محمد البحر، رئيس إدارة الأعمال في وصل قائلاً: “يمثل الإقبال الذي شهده مشروع بارك فيوز ريزيدينسيز شهادة ساطعة تؤكد أن المشاريع ذات الجودة العالية والتي تتميز بموقع جيد وتُقدَّم بأسعار جذابة، هي المزيج الرابح الذي يجذب المشترين والمستثمرين. ويعتبر بارك فيوز ريزيدينسيز الأكثر اقبالاً حيث يقع المشروع في واحدة من أكثر المناطق السكنية حيوية في دبي ويُقدم أسعاراً منافسة وقيمة عالية نظراً لموقعه في قلب المدينة.”

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...