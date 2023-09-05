ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات: بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني بعد ثلاثة أيام

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
المركبات المحجوزة

دعت بلدية الشارقة، مالكي المركبات المحجوزة لدى بلدية الشارقة، لإزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات، وإلا ستضطر إلى بيعها في المزاد العلني.

وقالت البلدية في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستقرام، انه على مالكي الآليات والدراجات النارية والعادية المحجوزة لدى بلدية مدينة الشارقة، لمدة تزيد عن ستة أشهر دون القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها، إلى ضرورة مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش بالصناعية الخامسة خلال 4 أيام من تاريخ 4/9/2023 لإزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات، وإلا ستضطر لي بيعها بالمزاد العلني بعد انقضاء المهلة المذكورة.

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