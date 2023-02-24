بيع الكحول في أبوظبي: لا ترخيص، ضريبة 30%، العمر فوق 21

تضع إمارة أبوظبي شروطاً معينة لبيع المشروبات الكحولية ضمن مواصفات فنية صارمة، وذلك في إطار تنظيم نشاط المشروبات الكحولية في إمارة أبوظبي واعتماد دليل السياسات والاشتراطات والمعايير لاصدار التراخيص اللازمة لعمليات بيع وتوزيع المشروبات الكحولية في الإمارة.

وتم الترخيص لعدد من المتاجر لبيع المشروبات الكحولية للسكان غير المسلمين والوافدين والسياح. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح أيضاً ببيع الكحول في المؤسسات الترفيهية والمطاعم والمقاهي المرخصة.

وبالرغم من انه لا يشترط على سكان أبوظبي امتلاك رخصة لشراء أو استهلاك الكحول، إلا أن هناك معايير معينة يجب استيفاؤها لشراء واستهلاك الكحول في الإمارة.

متطلبات شراء الكحول

يُباع الكحول للوافدين غير المسلمين.

يجب أن يكون عمر الشخص فوق 21 عاماً.

30% نسبة الضريبة على شراء الكحول.

منافذ شراء الكحول في أبوظبي

تُباع المشروبات الكحولية للاستهلاك في أماكن الترفيه والمأكولات والمشروبات في أبو ظبي الآتية:

سبينس، ويندميل سيللر، يوروستار سيللر، أفريكان + ايسترن، السوق الحرة في مطار أبوظبي الدولي،

“إم إم آي”، “هاي سبيريتس سيللر”.

قواعد شراء المشروبات الكحولية من السوق الحرة في مطار أبوظبي

يُسمح لكل مسافر بإحضار ما يلي معهم إلى الإمارات العربية المتحدة:

4 لترات من الكحول أو كرتونة واحدة / 24 علبة بيرة.

سجائر بقيمة 2000 درهم أو 400 سيجارة.

هدايا بقيمة 3000 درهم، بما في ذلك العطور.

سيجار بقيمة 3000 درهم.

2 كيلوغرام من التبغ.

مواصفات فنية صارمة

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أصدرت في تشرين الأول / أكتوبر 2022 تعميماً موجهاً لشركات التوزيع ومحلات البيع بالتجزئة يسمح لها ببيع المشروبات الكحولية ضمن مواصفات فنية صارمة، وذلك في إطار تنظيم نشاط المشروبات الكحولية في إمارة أبوظبي واعتماد دليل السياسات والاشتراطات والمعايير لاصدار التراخيص اللازمة لعمليات بيع وتوزيع المشروبات الكحولية في الإمارة.

وذكرت الدائرة أنه تم اعتماد دليل المواصفات الفنية للمشروبات الكحولية في الإمارة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والذي سيتوجب على جميع مزودي القطاع الإلتزام به ومراعاته ومطابقة منتجاتهم مع بنوده، وذلك تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية في إمارة أبوظبيفي ما يتعلق بتنظيم ترخيص المشروبات الكحولية في الإمارة وسعياً لوضع ضوابط ومواصفات فنية مواكبة للأنظمة العالمية في هذا المجال لضمان أمن وسلامة القطاع من مستهلكين ومزودين.

وقد تم تشكيل مجموعة العمل في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تموز / يوليو 2022 بناءً على تكليف من المجلس التنفيذي في هذا الصدد بالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة، والهدف من ذلك هو إعداد معايير أبوظبي للمشروبات الكحولية بمشاركة ممثلين عن الشركات المستوردة والمصدرة لهذه المنتجات.

وذكرت الدائرة أن الهدف هو توفير معايير للمشروبات الكحولية من أجل تمكين السلطات التنظيمية المناسبة من ممارسة الرقابة على تداول هذه المنتجات في إمارة أبوظبي بهدف تأمين المستوى المطلوب من السلامة والجودة لهذه المنتجات.

وأوجب تعميم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن تفي جميع أنواع منتجات المشروبات الكحولية بالمتطلبات العامة التالية :

يجب أن يكون كحول الإيثيل ونواتج التقطير المستخدمة في إنتاج المشروبات الكحولية من أصل زراعي حصرياً وألا تحتوي على كحول من أصل صناعي أو كحول آخر من أصل غير زراعي.

يجب تحضير المنتج والتعامل معه وفق شروط صحية مناسبة بطريقة تحافظ على سلامة وجودة المنتج.

يجب ألا تتجاوز بقايا المبيدات في المنتج النهائي الحدود القصوى المسموح بها للمخلفات للأغذية على النحو المحدد من قبل هيئة الدستور الغذائي أو المراجع الدولية الأخرى.

يجب أن يكون المنتج خالياً من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض وإفرازاتها بكميات قد تكون ضارة بصحة المستهلك.

أن يكون المنتج خالياً من الميثانول والكحولات السامة الأخرى.

يجب أن تكون القوة الكحولية الدنيا 0.5%.