شهدت منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي يقيمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم بيعَ أغلى صقر حرّ في الشرق الأوسط -من إنتاج سعودي- بنصف مليون ريال، ليحطم الرقم المسجل سابقاً وهو 270 ألف ريال.



وقاربت مبيعات منصة المزاد 1.5 مليون ريال؛ في اليوم السادس للحدث، إذْ شهدَ اليوم بيع صقرين سعوديين بمبلغ 570 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 1.450 مليون.





وكانت البداية مع الصقر الأول فرخ حر لمركز النادر للصقور، وبدأت المزايدة عليه بـ50 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بنصف مليون ريال، بعدها عُرِضَ الصقر الثاني وهو أيضاً فرخ حر من مزرعة “الدهاس فالكون”، وتم بيعه بمبلغ 70 ألف ريال.



ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يومياً حتى 25 أغسطس الجاري، بدءاً من الساعة الرابعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.

إجمالي مبيعات منصة ⁧#المزاد_الدولي_لمزارع_إنتاج_الصقور⁩ 2023 في يومها السادس 570,000 ريال سعودي



⁧#نادي_الصقور_السعودي⁩ ? pic.twitter.com/Mekq7ZyzDv — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) August 18, 2023