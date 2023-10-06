دبي.. بيع أغلى شقة فندقية بـ 200 مليون درهم

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيع أغلى شقة فندقية في تاريخ السوق العقاري المحلي. وبلغ سعر بيع الشقة الفندقية 200 مليون درهم وتقع في مشروع برج ون زعبيل الذي تطوره إثراء دبي.

برج ون زعبيل

يبلغ سعر القدم المربع في الشقة الفندقية 4791 درهماً.

يضم برج ون زعبيل، إلى جانب الشقق السكنية والوحدات المكتبية والتجارية، منتجعاً تديره ون آند أونلي، وفندق سيرو.

تم تسجيل ثاني أغلى شقة فندقية في دبي بقيمة 105 مليون درهم، وتليها في المركز الثالث شقة فندقية بقيمة 77 مليون درهم

تبلغ مساحة الشقة الفندقية في ون زعبيل 41737 قدما مربعا.

ومن المتوقع افتتاح ون زعبيل قريباً، ويضم إلى جانب الشقق السكنية والوحدات المكتبية والتجارية منتجعاً تديره العلامة العالمية ون آند أونلي، 94 وحدة من مساكن ون آند أونلي الخاصة و229 غرفة وجناحاً فندقياً فاخراً، بالإضافة إلى فندق سيرو الذي سيدير 132 غرفة ضيوف فندقية، ونادياً رياضياً مخصصاً للياقة.