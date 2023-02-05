. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

بيع أرض ورثة في السعودية بـ 4 مليار.. وأحد أفرادها يقول: أملاكنا تصل حتى قطر

قال رجل أعمال من عائلة السيار السعودية إن أملاكنا "واصلة لين قطر، الله يرحم من ورثنا ثلاثة شياب قاموا فينا قومة" في إشارة إلى حجم الورثة الكبير من الأراضي

رجل أعمال سعودي باع أرض ورثة لوالده عائد السيار في الرياض بأربعة مليارات ريال وبلغ نصيب كل فرد من أفراد العائلة 50 مليون وقال إن عقاراتنا تصل إلى قطر

. .. by . ..
شركة السيار للاستثمار العقاري شركة عائلية سعودية مقرها الرياض

قال رجل أعمال سعودي إنهم باعوا أرض ورثة لوالدهم عائد السيار في العاصمة السعودية الرياض بمبلغ أربعة مليارات ريال (حوالي 1.1 مليار دولار) وإن نصيب كل فرد من أفراد العائلة -وعددهم 55 فرداً- هو 50 مليون ريال (على الرغم من أن حاصل القسمة هو 72 مليون ريال).

ونشر الإعلامي السعودي محمد الدريم عبر تويتر مقطع فيديو مع فردين من ورثة عائلة آل سيار في منطقة الرياض كشفا من خلاله تفاصيل تركة العائلة.

وأكد أحد أفراد “آل سيار”؛ دون تعريف بشخصه، أنه تم تقسيم أولى دفعات الورثة بعد بيع أرض في مدينة الرياض بمبلغ يتجاوز أربعة مليارات ريال حيث وصل نصيب كل فرد منهم وعددهم 55 فرداً مبلغ 50 مليون ريال.

وقال إنه يتبقى عدد من الأراضي والأملاك لم يتم تقسيمها، مضيفاً “الأملاك واصلة لين قطر، الله يرحم من ورثنا، ثلاثة شياب قاموا فينا قومة”، في إشارة إلى حجم الورثة الكبير من الأراضي.

وشركة السيار للاستثمار العقاري هي شركة عائلية سعودية مقرها الرياض.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا