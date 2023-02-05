بيع أرض ورثة في السعودية بـ 4 مليار.. وأحد أفرادها يقول: أملاكنا تصل حتى قطر

قال رجل أعمال سعودي إنهم باعوا أرض ورثة لوالدهم عائد السيار في العاصمة السعودية الرياض بمبلغ أربعة مليارات ريال (حوالي 1.1 مليار دولار) وإن نصيب كل فرد من أفراد العائلة -وعددهم 55 فرداً- هو 50 مليون ريال (على الرغم من أن حاصل القسمة هو 72 مليون ريال).

ونشر الإعلامي السعودي محمد الدريم عبر تويتر مقطع فيديو مع فردين من ورثة عائلة آل سيار في منطقة الرياض كشفا من خلاله تفاصيل تركة العائلة.

وأكد أحد أفراد “آل سيار”؛ دون تعريف بشخصه، أنه تم تقسيم أولى دفعات الورثة بعد بيع أرض في مدينة الرياض بمبلغ يتجاوز أربعة مليارات ريال حيث وصل نصيب كل فرد منهم وعددهم 55 فرداً مبلغ 50 مليون ريال.

وقال إنه يتبقى عدد من الأراضي والأملاك لم يتم تقسيمها، مضيفاً “الأملاك واصلة لين قطر، الله يرحم من ورثنا، ثلاثة شياب قاموا فينا قومة”، في إشارة إلى حجم الورثة الكبير من الأراضي.

وشركة السيار للاستثمار العقاري هي شركة عائلية سعودية مقرها الرياض.