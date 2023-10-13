فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسآخر الأخبارشخصياتعقارات

بـ79 مليون دولار.. جيف بيزوس يشتري قصراً في حصن المليارديرات

اشترى جيف فيزوس قصراً في فلوريدا الأميركية مؤلفاً من 7 غرف بسعر قارب 79 مليون دولار

فريق التحرير by فريق التحرير
بـ79 مليون دولار.. بيزوس يشتري قصراً في حصن المليارديرات

كشف تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” أن الملياردير الأميركي جيف بيزوس اشترى قصراً في جزيرة يُطلق عليها اسم “حصن المليارديرات” (Billionaire Bunker) في جنوب فلوريدا ليضيفه إلى إمبراطوريته العقارية بعد أشهر من شراء المنزل المجاور.

ووفقاً لـ”بلومبرغ” وافق مؤسس شركة “أمازون“، ثالث أغنى شخص في العالم، على دفع 79 مليون دولار مقابل شراء قصر مؤلف من 7 غرف نوم في “إنديان كريك”، وهي جزيرة اصطناعية مستقلة تقع في منطقة ميامي. وينخفض هذا السعر بنسبة 7.1% عن سعر الإدراج في أيار/مايو البالغ 85 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن بيزوس كان اشترى أيضاً المنزل المجاور في حزيران/يونيو مقابل 68 مليون دولار.

وسيحصل الملياردير على ما يقرب من 1.8 فدان (0.7 هكتار) تم بناؤه في 2000. وبيع المنزل آخر مرة مقابل 28 مليون دولار في 2014.

وبإمكان بيزوس (59 عاماً)، إجراء عمليات شراء أخرى في المنطقة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية الأمر.

وتُعرف جزيرة “إنديان كريك” -الواقعة في خليج بيسكاين على بعد 8 أميال (13 كيلومتراً) من “ساوث بيتش”- باسم “حصن المليارديرات”، كونها موطناً لشخصيات بارزة مثل المستثمر كارل إيكان، ونجم كرة القدم توم برادي، والمغني خوليو إغليسياس، بالإضافة إلى جاريد كوشنر، وإيفانكا ترامب.

إلى جانب المنازل التي اشتراها بيزوس في “إنديان كريك”؛ يمتلك الملياردير عدة منازل في واشنطن، وقصراً في “بيفرلي هيلز” بمساحة 9 فدادين، اشتراه مقابل 165 مليون دولار في 2020، فضلاً عن عقار في ماوي (هاواي).

تعرف على ترتيب أغنى 10 مليارديرات في العالم

تسارع إنفاق بيزوس على المنتجات فائقة الرفاهية منذ تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” في 2021، وبعد انفصاله عن ماكنزي سكوت. واشترى أحد أغلى اليخوت الفاخرة في العالم، وهو “كورو”، الذي تسلَّمه هذا العام، وتكلف بناؤه حوالي 500 مليون دولار.

تمتد مساحة القصر الذي اشتراه في “إنديان كريك” على نحو 19 ألف قدم مربع (1,770 متراً مربعاً)، بحسب سجلات دائرة العقارات، كما أنه يضم مسبحاً ومكتبة وقبو نبيذ، كما أنه مُصمَّم بأسلوب “ينضح بالسحر الأوروبي الخالد”.

بثروته البالغة 156 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات؛ يُعتبر بيزوس الأغنى بين قاطني جزيرة “إنديان كريك” التي تضم حوالي 40 مسكناً، بالإضافة إلى نادٍ ريفي، وقسم شرطة خاص بها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...