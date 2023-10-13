بـ79 مليون دولار.. جيف بيزوس يشتري قصراً في حصن المليارديرات

كشف تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” أن الملياردير الأميركي جيف بيزوس اشترى قصراً في جزيرة يُطلق عليها اسم “حصن المليارديرات” (Billionaire Bunker) في جنوب فلوريدا ليضيفه إلى إمبراطوريته العقارية بعد أشهر من شراء المنزل المجاور.

ووفقاً لـ”بلومبرغ” وافق مؤسس شركة “أمازون“، ثالث أغنى شخص في العالم، على دفع 79 مليون دولار مقابل شراء قصر مؤلف من 7 غرف نوم في “إنديان كريك”، وهي جزيرة اصطناعية مستقلة تقع في منطقة ميامي. وينخفض هذا السعر بنسبة 7.1% عن سعر الإدراج في أيار/مايو البالغ 85 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن بيزوس كان اشترى أيضاً المنزل المجاور في حزيران/يونيو مقابل 68 مليون دولار.

وسيحصل الملياردير على ما يقرب من 1.8 فدان (0.7 هكتار) تم بناؤه في 2000. وبيع المنزل آخر مرة مقابل 28 مليون دولار في 2014.

وبإمكان بيزوس (59 عاماً)، إجراء عمليات شراء أخرى في المنطقة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية الأمر.

وتُعرف جزيرة “إنديان كريك” -الواقعة في خليج بيسكاين على بعد 8 أميال (13 كيلومتراً) من “ساوث بيتش”- باسم “حصن المليارديرات”، كونها موطناً لشخصيات بارزة مثل المستثمر كارل إيكان، ونجم كرة القدم توم برادي، والمغني خوليو إغليسياس، بالإضافة إلى جاريد كوشنر، وإيفانكا ترامب.

إلى جانب المنازل التي اشتراها بيزوس في “إنديان كريك”؛ يمتلك الملياردير عدة منازل في واشنطن، وقصراً في “بيفرلي هيلز” بمساحة 9 فدادين، اشتراه مقابل 165 مليون دولار في 2020، فضلاً عن عقار في ماوي (هاواي).

تسارع إنفاق بيزوس على المنتجات فائقة الرفاهية منذ تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” في 2021، وبعد انفصاله عن ماكنزي سكوت. واشترى أحد أغلى اليخوت الفاخرة في العالم، وهو “كورو”، الذي تسلَّمه هذا العام، وتكلف بناؤه حوالي 500 مليون دولار.

تمتد مساحة القصر الذي اشتراه في “إنديان كريك” على نحو 19 ألف قدم مربع (1,770 متراً مربعاً)، بحسب سجلات دائرة العقارات، كما أنه يضم مسبحاً ومكتبة وقبو نبيذ، كما أنه مُصمَّم بأسلوب “ينضح بالسحر الأوروبي الخالد”.

بثروته البالغة 156 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات؛ يُعتبر بيزوس الأغنى بين قاطني جزيرة “إنديان كريك” التي تضم حوالي 40 مسكناً، بالإضافة إلى نادٍ ريفي، وقسم شرطة خاص بها.