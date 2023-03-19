بيريز يفوز بجائزة السعودية الكبرى أمام زميله فيرستابن

فاز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول بسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا واحد مساء اليوم على أرض حلبة كورنيش جدة، أمام زميله بطل العالم ومتصدر الترتيب العام الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، الذي انطلق من المركز الخامس عشر.

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع سمو الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي قبل انطلاق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لسنة 2023!#فورمولا1_في_السعودية pic.twitter.com/7ot28YDzlg — Saudi Arabian GP (@SaudiArabianGP) March 19, 2023

وحقق بيريز، المنطلق من المركز الأول، انتصاره الخامس في الفئة الأولى، علماً أنه حقق باكورة انتصاراته مع فريق “رايسينغ بوينت” على حلبة الصخير البحرينية عام 2020. وتقدم سائقاً ريد بول على سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو.

ويتصدر فيرستابن ترتيب السائقين برصيد 44 نقطة ويليه زميله بيريز برصيد 43 نقطة، ثم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن برصيد 27 نقطة.

وحضر السباق سمو وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع سمو الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي.

وأضاءت الألعاب النارية – اليوم – سماءَ محافظة جدة، وذلك ضمن ختام سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا ١، الذي استضافته حلبة كورنيش جدة خلال المدة من 17 – 19 مارس الجاري .

وشهدت الفعالية حضورًا كثيفًا من أهالي وزوار جدة، إلى جانب التفاعل الكبير من الحضور، تعبيرًا عن الابتهاج باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.