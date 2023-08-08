فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بيريز يصدم جماهير ريال مدريد.. انسوا مبابي

فادي طنّوس by فادي طنّوس

كشفت شبكة “ريليفو” الإسبانية يوم الثلاثاء أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أبلغ مسؤولي النادي بـ”نسيان” كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف، إذ إن الهدف هو التعاقد معه مجاناً العام المقبل دون الحاجة إلى دفع رسوم انتقال لناديه الفرنسي.

وأصبح مبابي موضوعاً ساخناً خلال الصيف الحالي بعدما أبلغ إدارة ناديه بعدم رغبته تمديد التعاقد لما بعد الموسم المقبل، بينما طلبت الأخيرة منه التجديد أو الانتقال في هذه الفترة، وسط شكوك من إدارة ناصر الخليفي بأن اللاعب الفرنسي الدولي اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إلى صفوفه بعد نهاية عقده.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية يوم الثلاثاء: فلورنتينو بيريز أبلغ مسؤولي النادي بأن ينسوا مبابي هذا الصيف، فاللاعب لن يحضر إلى مدريد خلال الصيف لأن النادي لا يريد دفع رسوم انتقال لباريس سان جيرمان، بينما يستطيع الحصول على اللاعب مجاناً في يناير المقبل.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم ليخلف الفرنسي كريم بنزيمة والذي انتقل إلى اتحاد جدة في حزيران/يونيو الماضي بعد 14 عاماً قضاها في صفوف الفريق.

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