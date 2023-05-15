بيريز يرحب بعودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد لكن ليس كلاعب

أفادت تقارير صحفية، أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز قدم عرضا لأسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل العودة إلى النادي في حال قرر الرحيل عن فريق النصر السعودي لكن ليس كلاعب.

ووفقًا لموقع “فوتبول ترانسفيرز” يود ريال مدريد استثمار عودة نجمه السابق كسفير للنادي أو استخدام خبراته الكروية في مجال التدريب كما فعل قبله النجوم السابقين للنادي راؤول غونزاليس وألفارو أربيلوا وغوتي وتشابي ألونسو وأشهرهم الفرنسي زين الدين زيدان.

وعادة ما يدرب فرق شباب ريال مدريد نجوم سابقين بدأوا مسيرتهم التدريبية في الفئات العمرية الأقل وهذا خيار لرونالدو بعد الاعتزال.

وكان رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، قد انتقل إلى النصر السعودي مطلع العام الجاري في عقد يستمر لمدة موسمين.

ويعد “الدون” من أهم اللاعبين الذي ارتدوا قميص الميرينغي، الذي لعب معه 438 مباراة سجل خلالها 450 هدفاً وقاده للفوز بـ16 لقباً مختلفاً.