بيرس مورغان، ما يجري : “غير مبرر، غير مقبول، ربما غير قانوني، يجب أن يتوقف”

تالا ميشيل عيسى- أريبيان بزنس: في عدد خاص من مجلة أرايبيان بزنس، يهاجم الصحافي الشهير مؤسسات السلطة. ويوضح مورغان سبب تغير موقفه من سياسات الشرق الأوسط، وكيف تخطئ وسائل الإعلام بتغطية مايجري.

قال المذيع بيرس مورغان في مقابلة حصرية مع أراببيان بزنس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو “الوحيد” الذي يمتلك نفوذًا كافيًا لإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقال مقدم البرامج التلفزيونية الصريح، الذي يعرف ترامب منذ سنوات عديدة، إنه يعتقد أن صبر الرئيس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ ينفد.

وقال مورغان لـ أرايبيان بزنس: “أعتقد أنه الوحيد الذي يملك القوة، عسكريًا وماليًا، لإيقاف نتنياهو وحكومته. وأعتقد أنه يجب أن يهدد بذلك”. وأضاف: “أعتقد أنه يجب أن يقول: ‘عليكم العودة إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى التفاوض على إطلاق سراح الرهائن'”. مورغان، الذي دافع بشراسة سابقًا عن حق إسرائيل في الرد على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ازداد انتقاده لأفعال الحكومة الإسرائيلية في غزة، واصفًا الحملة العسكرية الحالية بأنها “غير مبررة، وغير مقبولة، وربما غير قانونية – ويجب أن تتوقف”.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تجاوز فيه عدد القتلى في غزة 50,500 فلسطيني، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأشار المذيع إلى أوائل عام 2025 كنقطة تحول في تقييمه، مشيرًا إلى الحصار الإنساني باعتباره مثيرًا للقلق بصورة خاصة. وقال: “يبدو أنها محاولة متعمدة ومروعة ومنهجية لتجويع الشعب الفلسطيني. ولا أعتقد أنه يمكن اختلاق أي شيء آخر”. ووجّه مورغان انتقادات لاذعة للقيود الإسرائيلية على الإعلام، التي منعت الصحفيين الدوليين من التغطية داخل غزة.

وقال مورغان: “دعوا الصحفيين يدخلون. إذا لم يكن لديكم ما تخفونه، فدعوهم يدخلون”، مضيفًا أنه بدون وجود صحفيين على الأرض، “يمكن لإسرائيل ببساطة أن تهدم كل شيء”.

وأشار إلى أن منظوره المتطور يعكس تحولات أوسع في الرأي العام الدولي، بما في ذلك بين حلفاء إسرائيل التقليديين.

وقال مورغان: “الأمر لا يقتصر على أشخاص مثلي. أعتقد أن الأمر يشمل أيضًا قادة بعض أكبر حلفاء إسرائيل، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وحتى رؤساء وزراء إسرائيل السابقين، الذين يتهمون الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب. هذا أمر خطير للغاية”. ومع ذلك، رفض الاتهامات بأنه غيّر موقفه في الصراع. قال: “لا أريد أن يعتقد الناس أنني انقلبت على موقفي، لأن ذلك يعني أنني كنتُ في صفّ طرفٍ ما أصلاً، وهو ليس كذلك. لم أكن يومًا في صفّ إسرائيل ضدّ الفلسطينيين. والآن، لستُ في صفّ الفلسطينيين ضدّ إسرائيل”.

وأشار مورغان إلى التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول إجلاء الفلسطينيين من غزة، كدليل على نوايا مُقلقة داخل الحكومة.

وقال: “بعض أعضاء تلك الحكومة يُفكّرون جدّيًا في ارتكاب إبادة جماعية، وهذه جريمة، ولا يُمكن السماح باستمرارها”.

وأضاف أن نتنياهو ربما يُطيل أمد الصراع لتجنّب المُحاسبة. “أحد أسباب رؤيتكم له وهو يُواصل الحرب دون عجلةٍ لحلها هو أنه بمجرد انتهاء هذه الحرب، سيُحاسبه الشعب الإسرائيلي على سماحه بحدوث أحداث السابع من أكتوبر”.

نُشرت مقابلة مورغان الكاملة في العدد الأخير من مجلة أرايبيان بزنس ويمكن الإطلاع عليها في النسخة الإنكليزية من موقع أريبيان بزنس.