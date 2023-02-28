أبرمت فيزا Visa صفقة هذا الشهر مع شركة التشفير وايريكس WireX لإصدار بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مسبقًا التي تدعم التشفير مباشرة.

وسيفخر ساتوشي ناكاموتو الشخصية الغامضة بما وصلت إليه عملة البيتكوين التي بلغت سن المرهقة بعد 15 عاما على ولادتها بحسب تقرير لرويترز.

وتتجسد أخيرًا رؤية ساتوشي المبدع ببداية اعتمادها كوسيلة دفع بعد أن لعبت العديد من الأدوار – من مصدر المضاربة إلى التحوط ضد التضخم – لكنها تواجه حتى الآن صعوبة في العثور على هوية واضحة.

وسيلة للدفع

تتزايد المؤشرات الآن أن بتكوين تتجه نحو تحقيق هدفها المقصود ألا وهو المدفوعات. ريتشارد ميكو ، الرئيس التنفيذي لشركة بانكسا Banxa الأمريكية ، وهو مزود للبنية التحتية للدفع والامتثال: “يسير التطوير في بناء مدفوعات العملات المشفرة على قدم وساق ، حتى لو لم يلاحظه أحد إلى حد ما بسبب التقلبات في السوق الأوسع”.

حجم المدفوعات

قفز حجم عملة البيتكوين المخزنة على شبكة الدفع لايتننغ Lightning Network – وهي بروتوكول يستند إلى شبكة بلوك تشين blockchain ويرتبط بها- بمقدار الثلثين خلال العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5،580 قطعة من العملة ، وفقًا لشركة البيانات المشفرة ذا بلوك The Block. شهد متخصصو الدفع بالعملات المشفرة أيضًا أحجامًا كبيرة بالدفعها، وذكرت بيتباي BitPay ومقرها الولايات المتحدة إن أحجام المعاملات قفزت بنسبة 18٪ العام الماضي مقابل 2021. وقالت Coin-sPaid إن الأحجام في الربع الرابع من عام 2022 ارتفعت بنسبة 32٪ مقارنة بالعام السابق.

تعثر وفشل أولي

لماذا فشلت العملة المشفرة في تحقيق حلم مبتكرها الذي يحمل اسم مستعار ساتوشي ناكاموتو ، والذي تم توضيح رؤيته لـ بيتكوين في ورقة بيضاء شهيرة لعام 2008 بعنوان “بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير”؟

يعد تقلب الأسعار ، والمعالجة البطيئة للدفع ، وعدم اليقين القانوي والتنظيمي الذي يتواصل إلى الآن، من بين العوامل التي جعلت العملات المشفرة غير عملية كوسيلة للدفع. كما أن قلة من التجار سعروا السلع أو الخدمات في العملات المشفرة. ومع ذلك ، يقول المؤيدون إن عملة البيتكوين توفر في تكاليف معاملات وتؤمن سرعة أعلى من النقد التقليدي ، خاصة للتحويلات عبر الحدود.

بصرف النظر عن عملة البيتكوين، ظهرت العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك العملات المثبتة (ستيبل كوين)، والتي ترتبط بقيمة العملات التقليدية ، كخيارات شائعة ، خاصة للمدفوعات عبر الحدود ، والتحويلات ، بالإضافة إلى الأسواق الناشئة حيث تضررت قيمة العملات المحلية بالتضخم.

شهدت ستيلار Stellar ، وهي بلوك تشين تتيح الدفع عبر الحدود، زيادة في عدد الصفقات على منصتها لتصل إلى 103.4 مليون في الشهر الماضي، مقارنة بـ 50.6 مليون في يناير 2022.

أظهرت بيانات كريبتو كومبير CryptoCompare أن أحجام التداولات عبر البورصات بين البيتكوين والليرة التركية والريال البرازيلي زادت بنسبة 232٪ و 72٪ على التوالي.

لم يكن الإبحار سلسا كليا لتبني بيتكوين للمدفوعات على نطاق واسع كما هو حال باقي العملات المشفرة، والسبب واحد ، هناك مسألة ما إذا كانت البلوكشين جاهزة للتعامل مع ضغوط معالجة آلاف المعاملات في وقت واحد ، لا سيما بدون ارتفاع يواكب الزيادة عبر زيادة رسوم معاملات الدفع.

يقول بعض اللاعبين في السوق إن الجهود التي تبذلها بعض أكبر الاقتصادات في العالم ، بما في ذلك اليابان والصين والهند ، لإنشاء عملات رقمية خاصة ب ببنوكها المركزية (CBDCs) يمكن أن تخنق أيضًا نمو مدفوعات التشفير.

بالنسبة للآخرين ، على الرغم من ذلك ، فإن الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية هو دليل على أن تقنية مدفوعات بلوك تشين وجدت لتبقى. كما تتجاهل شركات التمويل التقليدية التي تتطلع إلى تبني مدفوعات العملات المشفرة بتجاهل تقلبات السوق الأخيرة.

قال ميكو من من بانكسا: “تتطور العملات المشفرة إلى بديل قابل للانتشار أمام المزيد من الناس حول العالم”.