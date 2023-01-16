بيتكوين تنتعش مجددا وترتفع فوق 21 ألف دولار

تجاوز سعر بيتكوين 21193 دولار أمريكي فيما يبدو انعاشا في سوق العملات المشفرة الذي افتتح في عام 2023 بشكل إيجابي للغاية مع اختراق بيتكوين لـ 17000 دولار يوم الاثنين الماضي 9 يناير ، واستمر ذلك الزخم حتى اليوم.

بعد عام 2022 الكئيب ، خرجت عملة البيتكوين لتحقق مكاسبًا في 13 يومًا في 15 يومًا. ارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 24٪ خلال تلك الفترة لتصل إلى 20،728 دولارًا. هذا بالمقارنة مع آخر 52 أسبوعًا حيث خسرت بيتكوين أكثر من 54٪. من أعلى مستوى لها وهو 45000 دولار في بداية عام 2022 .

وارتفعت إيثريوم ثاني أكبر عملة افتراضية، بنسبة 3.3٪ إلى 1577 دولارًا برسملة سوقية قدرها 191.7 مليار دولار. بلغ حجم تجارة إيثريوم 6.6 مليار دولار في آخر 24 ساعة.