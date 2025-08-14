 بيتكوين تقفز لـ  123 ألف دولار للمرة الأولى

قفز سعر العملة المشفرة بيتكوين فوق 123,500 دولار مساء الأربعاء في نيويورك لمواكبة ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سبائك الذهب المستوردة، مما دفع للابتعاد عن الذهب كملاذ آمن تقليدي ليتجهه رأس المال إلى أكبر عملة مشفرة في العالم. وسجلت عملة “بتكوين” تأرجحا في سعرها وقارب مستوى قياسياً جديداً لتواكبة موجة صعود في الأسهم الأميركية، مع دفع المستثمرين نحو مزيد من المخاطرة في الأسواق العالمية. وارتفعت العملة المشفرة ، متجاوزة المستوى القياسي السابق البالغ 123,205.12 دولار المسجل في 14 يوليو. ويأتي تقلب سعر بيتكوين بسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب إشارات متضاربة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خاصة بخصوص سياسة أسعار الفائدة، حيث أثّر تردد البنك الفيدرالي في اتخاذ موقف واضح على ثقة المستثمرين بالأسواق الرقمية.

