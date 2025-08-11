بيتكوين تقفز لتتجاوز 121 ألف دولار

قفز سعر العملة المشفرة بيتكوين ليتجاوز 121 ألف دولار مع تدفق قوي للأموال من المستثمرين والمؤسسات نحو صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين، إضافة إلى دعم تشريعي وسياسي في الولايات المتحدة وتزايد اعتبارها ملاذاً آمناً ومخزناً للقيمة أمام التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن عملة “البيتكوين”سجلت الجمعة، ارتفاعا تاريخيا جديدا بتجاوزها حاجز 118 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق. يأتي ذلك بعد تدفقات غير مسبوقة إلى صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية (ETFs)، حيث سجلت أكبر تدفقات يومية في عام 2025 بقيمة تفوق مليار دولار، وهذا يعكس ثقة المستثمرين المؤسسيين بالبيتكوين كأصل استثماري استراتيجي. كما ساهم الدعم السياسي والتشريعي المتزايد في الولايات المتحدة، مثل مناقشة وإقرار مشاريع قوانين تنظم العملات المشفرة وخاصة العملات المستقرة، بالإضافة إلى إعلان البيت الأبيض إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، ما أضفى مزيداً من الشرعية على العملة الرقمية وأطلق موجة إيجابية في الأسواق. ووفق بيانات منصة “كوين جيكو” المتخصصة بأسواق العملات الرقمية، ارتفعت قيمة البيتكوين من نحو 113 ألف دولار مساء الخميس، إلى 118 ألف دولار بحلول الساعة 9:03 (ت.غ) من صباح الجمعة، قبل أن تتراجع لاحقا إلى مستوى 117 ألف و262 دولار. ويعد هذا المستوى الأعلى في تاريخ العملة المشفرة، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 111 ألف دولار، والمسجل في مايو/ أيار الماضي. ومن بين العوامل التي ذكرتها وكالة الأناضول التراجع المستمر في قيمة الدولار، وتحركات تشريعية داخل الكونغرس لتنظيم سوق العملات الرقمية، لا سيما العملات المستقرة، التي تُربط غالبا بالدولار أو اليورو لضمان استقرار قيمتها. كما تضيف المواقف المؤيدة للعملات المشفرة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زخما إضافيا لهذا الارتفاع، في ظل تصاعد الدعم السياسي لهذا القطاع. وفي هذا الإطار، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي على مشروع قانون يُعرف باسم “جينيس أكت”، يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لحماية مستخدمي العملات المستقرة. ومن المرتقب أن يُعرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، في خطوة يعتبرها مراقبون تمهيدا لاعتراف رسمي أوسع بالأصول الرقمية في الولايات المتحدة. بالتوازي مع هذا الارتفاع الكبير في السعر، شهدت أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة موجة تصفيات غير مسبوقة، إذ تمّت تصفية أكثر من 1.11 مليار دولار من العقود القصيرة خلال 24 ساعة فقط، وفق بيانات شركة “كوانغلاس” المتخصصة. وتُعد هذه التصفيات الأكبر منذ بداية العام، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في 10 مايو الماضي، ما يعكس حدة التقلبات في السوق وتأثير صعود البيتكوين المفاجئ على المضاربين الذين راهنوا على هبوطه.

