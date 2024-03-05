بيتكوين تسجل قيمة سوقية قياسية تبلغ 1.35 تريليون دولار

شهدت أسواق العملات المشفرة مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت القيمة السوقية للبيتكوين، العملة المشفرة الرائدة، إلى 1.35 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها.

وبلغ اليوم سعر الوحدة من بيتكوين 67.5 ألف دولار، مقتربًا من مستوياته القياسية البالغة 69 ألف دولار المسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. ويجري تداول العملة الآن بسعر 66.5 ألف دولار، بارتفاع 3.8%.

وارتفع سعر العملات المشفرة بأكثر من 20% في الأسبوع الماضي. وفي العام الماضي، وصلت أسعار بيتكوين إلى مستوى منخفض بلغ 19.6 ألف دولارًا.

نظرًا لقيمتها السوقية الكبيرة ومكانتها المهيمنة في السوق، ساعد سعر بيتكوين المرتفع في رفع أسعار العملات المشفرة المميزة الأخرى، وتحظى عملة Shiba Inu (SHIB) بشعبية لدى المستثمرين الهنود، حيث ارتفعت بأكثر من 280% في الأسبوع الماضي، كما شهدت عملة Dogecoin (DOGE) ارتفاع بأكثر من 100%.

ومن المتوقع أن تشهد العملة قريباً ما يسمى “تنصيف بيتكوين” المقرر عقده في نيسان/أبريل من هذا العام تقريبًا، حيث سيتم تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف.