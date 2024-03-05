فريق التحرير by فريق التحرير

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بيتكوين تسجل قيمة سوقية قياسية تبلغ 1.35 تريليون دولار

سجل سعر البيتكوين قيمة سوقية قياسية تبلغ 1.35 تريليون دولار، مدعومًا بزيادة الوعي العام والتضخم ونقص الثقة في العملات الورقية.

فريق التحرير by فريق التحرير
بيتكوين

شهدت أسواق العملات المشفرة مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت القيمة السوقية للبيتكوين، العملة المشفرة الرائدة، إلى 1.35 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها.

وبلغ اليوم سعر الوحدة من بيتكوين 67.5 ألف دولار، مقتربًا من مستوياته القياسية البالغة 69 ألف دولار المسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. ويجري تداول العملة الآن بسعر 66.5 ألف دولار، بارتفاع 3.8%.

وارتفع سعر العملات المشفرة بأكثر من 20% في الأسبوع الماضي. وفي العام الماضي، وصلت أسعار بيتكوين إلى مستوى منخفض بلغ 19.6 ألف دولارًا.

نظرًا لقيمتها السوقية الكبيرة ومكانتها المهيمنة في السوق، ساعد سعر بيتكوين المرتفع في رفع أسعار العملات المشفرة المميزة الأخرى، وتحظى عملة Shiba Inu (SHIB) بشعبية لدى المستثمرين الهنود، حيث ارتفعت بأكثر من 280% في الأسبوع الماضي، كما شهدت عملة Dogecoin (DOGE) ارتفاع بأكثر من 100%.

ومن المتوقع أن تشهد العملة قريباً ما يسمى “تنصيف بيتكوين” المقرر عقده في نيسان/أبريل من هذا العام تقريبًا، حيث سيتم تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...