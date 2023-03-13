اختتمَ ملتقى ” بيبان 23 ” الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار ” فرص تصنع الريادة ” فعاليات يومه الرابع عبر حزمة من الجلسات وورش العمل؛ التي تناولت موضوعات مختلفة في قطاع ريادة الأعمال والاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستهل “باب الانطلاقة” أعماله عبر ورش عمل متخصصة في إعداد الأفكار وبنائها بطريقة محكمة، بالإضافة إلى التعريف بأساليب تجهيز نماذج العمل، حيث يعبر الزائر بين عدة مراحل تبدأ بـ “من الفكرة إلى السوق”، ثم يخوض تجربة معرفية وريادية في “دراسة الجدوى”، وأخيراً يصعد في المرحلة الأخيرة عبر “خطوات تأسيس العمل التجاري”.

وأتاح “باب النمو” مجموعة من الورش كإدارة أسواق التجزئة وخصائص الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توضيح مفاهيم وعناصر إدارة سلاسل الإمداد، مع تسليط الضوء على طرق بناء الإستراتيجيات التنافسية الفعّالة والممكّنة للمنظمة لتخفيض تكاليفها وزيادة حصتها السوقية، بجانب جلسات أخرى مثل: “كيف تبدأ مشروعك التجاري في السعودية”، و”الإدارة المالية للمنشآت الصغيرة” و”أساسيات العقود التجارية” و “أسس إدارة الموارد البشرية”.

فيما سلطت ورش باب الامتياز التجاري الضوء على طرق الاستثمار في هذا القطاع وأهمية تقييم الفرص، ومعايير تقييم العلامة التجارية وركائز اختيارها، بجانب تبيين “تجربة الحصول على امتياز تجاري” وطريقة “بناء نظام امتياز تجاري مستدام”، بينما قدّم “باب الابتكار” لقاء تعريفيا عن حاضنات ومسرعات الأعمال وأهدافها ومستهدفاتها؛ المساهمة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال.

وفي “منطقة المستثمرين” استفاد زوار الملتقى من ورشة “كيفية العرض على المستثمرين” والتي استعرضت المهارات اللازمة التي تفيد روّاد الأعمال في مرحلة التفاوض مع المستثمرين، وكشفت ورشة “أهمية استقطاب المستثمرين لنمو منشأتك” أنواع الاستثمار ومراحله المختلفة وأثره على نمو أعمال المنشآت.

من جانب آخر، استعرض “باب التجارة الإلكترونية” ورشا متعددة، مثل “الابتكار في العلامة التجارية “و ” التدريب على التجارة الإلكترونية”و”المفاهيم الأساسية في التصدير والتجارة الدولية”، وشهدت “قاعة الإبداع” ورش مهمة طرحت تفاصيل “الفوترة الإلكترونية”، وأهمية “المنافذ الذكية”، ونتائج “الأثر الاقتصادي لبرنامج ضمان التمويل”.

فيما ناقش المشاركون في “قاعة شغف” مجموعة من المواضيع الحيوية مثل “الابتكار العقاري”، و”دور التوطين في تحقيق الريادة قطاع الطاقة”، وأبرز “مهارات الظهور الإعلامي لرواد الأعمال”، وأخذت “قاعة حلم” مرتاديها إلى “تمكين الصناعة بمنتجات محفزة”، و”الخدمات اللوجستية في المدن الصناعية”، و”البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي”، و”فرص ريادة الأعمال في مجال الاستدامة البيئية”.

وشهد بيبان في يومه الرابع جلسات حوارية تناولت موضوعات تطوير قطاع المأكولات والمشروبات، وتوحيد الجهود لخلق الابتكار: لقاءات التنظيم البيئي، وأهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد ونمو القطاعات الواعدة في المملكة، والمملكة توحد الجهود لتمويل التوسع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الامتياز التجاري وقيمة توسع نطاق العلامات التجارية، بناء منظومة بيئية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منصات إلكترونية.

كما شارك عدد من المسؤولين والخبراء ضمن فعاليات الملتقى بكلمات استعرضت كيفية توسيع قاعدة أصول المؤسسة لتحقيق إيرادات وأرباح جديدة، وكيفية التعامل مع المفاوضات عالية المخاطر، ودور صناديق التنمية في ريادة الأعمال وفتح قطاعات جديدة، وكيف يؤثر التوجه العالمي الحالي على صناعة الأزياء.

كما توج معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الفائزين في تصفيات نهائي كأس العالم لرياد الأعمال للشركات الناشئة والتي اختتمت أعمالها بفوز المنصة السعودية whitehelmet بكأس العالم .

وشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات والاطلاقات، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات والإطلاقات 24 مليار ريال (6.40 مليار دولار)؛ بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت منصة الإطلاقات إعلان بنك التنمية الاجتماعية عن تخصيص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر لمدة 3 سنوات، إضافة لتوقيع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية تعاون لإطلاق مسرعات وحاضنات الأعمال الصناعية في قطاع الصناعة وقطاع التعدين ، كما تم توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعي بهدف تقديم برامج تدريبية لتحفيز ورفع وعي رواد الأعمال لإقامة مشاريع صناعية.

وكذلك اتفاقية مع المديرية العامة للسجون؛ بهدف تدريب وتمكين أكثر من 500 نزيل حول المملكة في مجال ريادة الأعمال. كما شهد الملتقى اتفاقية تأسيس عدد من الشركات بين شركة نادي الهلال الاستثمارية ومركز الابتكار وريادة الأعمال i-be)

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