بيان توضيحي عن مدارس جيمز

بيان توضيحي: انتشر على موقع مجلة”أريبيان بزنس” ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، يوم أمس، خبر يتضمن معلومات مغلوطة عن تعهيد مجموعة “جيمس” للتعليم بإدارة مدارس “أجيال” الحكومية، وذلك عطفا ً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد نموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها، والمتضمن تعهيد إدارة (28) مدرسة حكومية لمشغلين ذوي خبرة في إدارة المدارس الخاصة. وبناء ً على ما تقدّم، نؤكدأن ما تم نشره بالأمس على صفحاتنا، خطأ غير مقصود، وعليه نعتذر عن هذا الخطأ غير المتعمد، مؤكدين حرصنا على نشر المعلومات الدقيقة والأخبار الصحيحة، إذيهم مجلة “أريبيان بزنس”أن تبقى منصة إعلامية صادقة ومنبرا ً لنقل الأخبار الموثوقة إلى الجمهور.

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