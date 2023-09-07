ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الكويت.. منع تعديل بيانات تصاريح العمل للوافدين

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
تصاريح العمل

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، عن منع التعديل على بيانات تصاريح العمل للوافدين، الخاصة بالاسم وتاريخ الميلاد والجنسية، مؤكدة أنه في حال رغب صاحب العمل ذلك عليه التقديم على خدمة إلغاء التأشيرة للعامل المراد استقدامه خلال أسبوعين من تاريخ الإصدار عبر خدمة أسهل، ثم مراجعة وزارة الداخلية لتعديل قاعدة بيانات العامل والتقديم على إصدار تصريح جديد.

وأكدت القوى العاملة: أن هذا التوجه جاء بناء على تنسيق مشترك بين الهيئة ووزارة الداخلية، وأشارت إلى أن الهدف من ذلك منع أي تلاعبات كانت تتم في السابق من قبل البعض، بهدف التحايل واستقدام بعض العمالة من جنسيات موقوفة تصاريح استقدامهم، سواء منذ فترة بعيدة أو خلال الفترة الماضية.

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