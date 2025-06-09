“بيئة” تدخل قطاع التطوير العقاري

أعلنت شركة “بيئة”، العاملة في مجالات الاستدامة والابتكار، عن توسعها الاستراتيجي في قطاع التطوير العقاري. تهدف هذه الخطوة إلى بناء مدن مستقبلية مستدامة وتحسين جودة الحياة، وذلك بالاستفادة من خبرات “بيئة” في إدارة المشاريع والتزامها بمعايير الاستدامة. وتوضح “بيئة” في بيان صحفي إن ذلك يؤكد التزامها الراسخ ببناء مدن متطورة تواكب تطلعات المستقبل وتحسين جودة الحياة. وتعكس خطة “بيئة” للتوسّع استراتيجية تنويع مدروسة، والتي تعتمد أفضل معايير وممارسات الاستدامة، وتعزّز النمو المؤسسي في القطاعات الناشئة عالية التأثير. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في “بيئة”: “يمثّل التوسع إلى قطاع التطوير العقاري تطوراً طبيعياً للمجموعة، ويفتح المجال أمام فرص جديدة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع. ويتمثّل هدفنا في إنشاء مجتمعات حضرية استثنائية تُسهم في إرساء معايير إقليمية جديدة، وتقدم نموذجاً عالمياً لمفهوم العيش في المدن المستقبلية. كما تتميّز مشاريعنا العقارية باعتماد مبادئ الاستدامة والابتكار، وأعلى مستويات جودة الحياة في جميع مراحلها، بما يواصِل المسيرة الحافلة بالإنجازات التي حقّقناها حتى اليوم في قطاعات الاستدامة، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية”.

المشاريع الحالية والمستقبلية:

تم تعيين “بيئة” كمدير مشروع ومستشار استراتيجي لمشروع “حي الشارقة الإبداعي” .

. تستعد “بيئة” للكشف عن أولى مشاريعها الرائدة في التطوير العقاري خلال الأسابيع القادمة.

الاستدامة والطاقة: تواصل “بيئة” ريادتها في تحويل النفايات إلى موارد قيّمة، وتحقيق معدلات عالية في تحويل النفايات بعيدًا عن المكبات (تجاوز 90% في الشارقة)، بالإضافة إلى مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. التكنولوجيا: تدفع “بيئة” التحول الرقمي من خلال مشاريع مثل “ري.لايف” للخدمات الرقمية المتكاملة، و”إيفوتك” لمراقبة سلسلة التوريد، و”آيون” لتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء “خزنة الشارقة” كأول مركز بيانات من الفئة الثالثة المستدامة. الرعاية الصحية: تلتزم “بيئة” بتحسين جودة الحياة من خلال مشاريع مثل “حي جواهر بوسطن الطبي” الذي يركز على رعاية المريض والتصميم المستدام، ومشاريع “وقاية” لإدارة النفايات الطبية، و”تراك فارما” لتتبع الأدوية. التأثير العام: يمثل هذا التوسع خطوة محورية لـ”بيئة” نحو تعزيز مكانتها في الابتكار الشامل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد ذكي ومستدام ومتنوع.

مقر بيئة الرئيسي الذي صممته شركة “زها حديد للهندسة المعمارية”