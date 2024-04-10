بوينغ تواجه تسريبا جديدا يهوي بأسهمها و يشكك بسلامة بعض طائراتها

تراجعت أسهم شركة بوينغ مع مواجهتها ضغوطًا جديدة أدت إلى خسارة أسهمها 2٪ تقريبًا يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن قالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إنها تحقق في مزاعم “نافخ صفارة” واسمه سام صالح بور، وهو أحد موظفيها السابقين الذي عمل لأكثر من عقد في الشركة، بعد أن أبلغ صحيفة عن مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن تصنيع بعض طائراتها.

وقامت بوينغ بتسليم 83 طائرة فقط للعملاء في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري – وهو أقل عدد لهذه الفترة الزمنية منذ عام 2021، واتهم مهندس الجودة صالحبور شركة بوينغ بتغاضي أسس السلامة للتسرع ببناء طائراتها من طراز دريملاينر 787 و777. وقال محامو المهندس صالح بور، يوم الثلاثاء، إن شركة بوينغ اتخذت قرارات حول تجميع طائرات 787، مما أدى إلى زيادة الضغط على المفاصل التي تربط أجزاء من جسم الطائرات ويهدد السلامة الهيكلية للطائرة، وهي قضية تؤثر على أكثر من 1000 طائرة. يُزعم صالح بور أن شركة بوينغ اختصرت عملية التصنيع وتهاونت فيها لتخفيف اختناقات الإنتاج لطائراتها من طراز 787 دريملاينر، وذلك يمكن أن يؤدي إلى تقليص العمر المفترض للطائرات.

وادعى صالح بور أنه “تعرض للتهديد بإنهاء الخدمة” بعد أن أثار مخاوفه مع رؤسائه، لكن بوينغ قالت إن هذه المزاعم “غير دقيقة”، وأضافت أنها واثقة من أن طائراتها آمنة. وقالت الشركة: “إن القضايا المطروحة خضعت لفحص هندسي صارم تحت إشراف [إدارة الطيران الفيدرالية]”.

وتعد شكوى المبلغين عن المخالفات، التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، أحدث تطور يركز الاهتمام على سلامة الطائرات التي تصنعها شركة بوينغ. وكانت الشركة تواجه بالفعل تحقيقًا جنائيًا ومشاكل قانونية أخرى، بعد أن انخلع باب الخروج الاحتياطي لإحدى طائراتها الأصغر حجمًا من طراز 737 ماكس 9 بعد وقت قصير من إقلاعها في يناير.

وتعرضت الشركة لتدقيق مكثف مرة أخرى مما دفع رئيسها التنفيذي ديفيد كالهون إلى الإعلان الشهر الماضي عن أنه سيتنحى بحلول نهاية العام.

(ملاحظة: ابتكر الناشط الأمريكي لبناني الأصل رالف نادر مصطلح نافخ الصافرة whistle-blower في السبعينيات لتجنب الدلالات السلبية الموجودة في كلمات أخرى مثل المخبر والواشي- المحرر).

يذكر أن شركة بوينغ طلبت سابقا من الجهات التنظيمية الفيدرالية إعفاء طراز جديد من طائراتها 737 ماكس من معايير السلامة المصممة لمنع ارتفاع درجة حرارة جزء من هيكل المحرك والتلف أثناء الرحلة.