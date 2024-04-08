33 مليون دولار مكافآت رئيس بوينغ رغم تنحيه وخسارة الشركة 45 مليار دولار

فيما خسرت بوينغ ما يقرب ربع قيمتها أي حوالي 45 مليار دولار من القيمة السوقية في عام 2024 حتى الآن، حصل الرئيس التنفيذي في الشركة بعد تنحيه على تعويضات تبلغ قيمتها ما يقرب من 33 مليون دولار العام الماضي، وكشف إفصاح بوينغ للبورصة إن ديفيد كالهون، حصل على راتب قدره 1.4 مليون ومكافآت أسهم بقيمة 30.2 مليون دولار لعام 2023، ليبلغ إجمالي تعويضاته 32.8 مليون دولار، ارتفاعًا بنسب 45% من عام 2022. ويأتي ذلك على الرغم من إخفاقات بوينغ المتعلقة ببرنامج طائرات 777 ومشكلات مراقبة الجودة مع الطائرة 787. وخسر كالهون سابقًا مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لعام 2022 بعد فشل بوينغ في إدخال طائرة 777X جديدة في الخدمة، وقال مجلس إدارة الشركة وقتها إن الطائرة تأخرت عن موعدها لأسباب عديدة بما في ذلك بعض قرارات كالهون.

هل تسبب كالهون بأزمة بوينغ؟

يرى محللون أن كالهون ارتكب أخطاء عديدة لكنه جزء من مشكلة أكبر، حيث يُعد اندماج بوينغ مع شركة ماكدونيل دوغلاس عام 1997 الكأس المسمومة لشركة بوينغ. بعد عملية الدمج، بدأ المسؤولون التنفيذيون في مجال المحاسبة بتولي مناصب المسؤولية العليا بدلا من المهندسين، وأصبح لتعظيم الربح الأولوية على حساب الجودة. وعلى المدى القصير، تحسنت الهوامش، ولكن على المدى الطويل، كانت خسارة شركة بوينغ استراتيجية وفادحة بسبب هذه الخطة.

وكان تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، التي تعدّ واحدة من أكبر عملاء شركة «بوينغ»، إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية ضربتها أزمة، ويجب عليها التأكد من أن رئيسها التنفيذي الجديد يتمتع بخبرة هندسية لاستعادة معايير السلامة.

لم تنجم حوادث 737 ماكس في عامي 2018 و2019 عن مجرد مشاكل تصميم رديء، ولكنها بالأساس أزمة من إدارة معيبة للغاية أدت إلى تآكل ثقافة شركة بوينغ التي كانت معروفة بحرصها على جوانب الجودة والسلامة.

عينت بوينغ كالهون لتصحيح مسار الشركة والمساعدة في إعادة صناعة الطائرات فيها إلى جذوره الهندسية. وشكك البعض في هذه الخطوة في ذلك الوقت، نظرا لأن كالهون نفسه تدرب كمحاسب وليس لديه خلفية هندسية. وبالفعل بدأ كالهون بالسعي لرفع قيمة أسهم الشركة وتسريح أبرز المهندسين اللامعين فيها.