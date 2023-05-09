بوينغ ورايان إير تتفقان على صفقة عملاقة من 150 طائرة تقدر قيمتها بمليارات

ذكر تقرير لوكالة “بلومبرغ” أن شركة “بوينغ” ستعلن قريباً عن طلبية رئيسية تقضي بشراء شركة “رايان إير هولدينغز” (Ryanair Holdings) نحو 150 وحدة من أكبر طائراتها من طراز “737 ماكس”.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة التي من المتوقع أن تعلن اليوم الثلاثاء، ستتضمن الطراز “737 ماكس 10″، مع إمكانية إضافة 50 خياراً آخر، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المداولات.

وامتنعت “بوينغ” عن التعليق على الأمر، بينما لم يتسنّ على الفور الوصول لشركة “رايان إير” التي يقع مقرها في دبلن للتعليق على الأمر.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في وقت سابق اليوم عن شخصين لم تسمّهما على دراية بالأمر، أن شركة رحلات الطيران منخفضة التكلفة توشك على توقيع طلبية رئيسية لشراء طائرات من “بوينغ” تتضمن الحصول على المزيد من الطراز “737 ماكس”

وفي آذار/مارس الماضي قال الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير مايكل أوليري إن المحادثات استؤنفت لكنه أصر على ضرورة إجراء تخفيضات كبيرة.

وأضاف: “رايان إير تدرس الآن 737 ماكس 8200 ذات 200 مقعد و737 ماكس 10 ذات 230 مقعداً.

وفي أواخر عام 2021 ، اتهم أوليري بوينغ بمحاولة فرض زيادة “وهمية” في الأسعار وأعلن عن انفصال بين شركة الطيران الايرلندية وموردها الوحيد منذ فترة طويلة.

وقالت بوينغ في ذلك الوقت إنها تقدر أعمال ريان إير لكنها اضطرت إلى ممارسة الانضباط.