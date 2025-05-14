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Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار قطر

بوينغ وجنرال إلكتريك تفوزان بأكبر طلبية بتاريخهما من الخطوط القطرية بـ 210 طائرة

قطر تطلب شراء 210 من طائرات بوينغ تعد الصفقة الأكبر بتاريخ بوينغ

فريق التحرير by فريق التحرير

فازت بوينغ بصفقة تقدر بنحو 96 مليار دولار، وتشمل شراء ما يصل إلى 210 طائرات كبيرة من طراز “بوينغ 787 دريملاينر” و”بوينغ 777X” الأمريكية، والتي ستعمل بمحركات من صنع “جنرال إلكتريك”.

وتحصل بوينغ وجنرال إلكتريك بذلك على أكبر طلبية طائرات عريضة في تاريخهما بحسب بلومبرغ، وتلقت شركتا “بوينغ” لصناعة الطائرات و”جنرال إلكتريك للطيران” طلبية ضخمة وغير مسبوقة من الخطوط الجوية القطرية.

تعتبر هذه الطلبية الأكبر في تاريخ “بوينغ” للطائرات ذات الحجم الكبير، وكذلك الأكبر لطائرات “بوينغ 787” تحديدًا. وبحسب البيت الأبيض، ستساهم هذه الصفقة في دعم حوالي 154 ألف وظيفة في الولايات المتحدة سنويًا، وأكثر من مليون وظيفة إجمالًا خلال فترة تصنيع وتسليم هذه الطائرات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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