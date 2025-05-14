بوينغ وجنرال إلكتريك تفوزان بأكبر طلبية بتاريخهما من الخطوط القطرية بـ 210 طائرة

فازت بوينغ بصفقة تقدر بنحو 96 مليار دولار، وتشمل شراء ما يصل إلى 210 طائرات كبيرة من طراز “بوينغ 787 دريملاينر” و”بوينغ 777X” الأمريكية، والتي ستعمل بمحركات من صنع “جنرال إلكتريك”.

وتحصل بوينغ وجنرال إلكتريك بذلك على أكبر طلبية طائرات عريضة في تاريخهما بحسب بلومبرغ، وتلقت شركتا “بوينغ” لصناعة الطائرات و”جنرال إلكتريك للطيران” طلبية ضخمة وغير مسبوقة من الخطوط الجوية القطرية.

تعتبر هذه الطلبية الأكبر في تاريخ “بوينغ” للطائرات ذات الحجم الكبير، وكذلك الأكبر لطائرات “بوينغ 787” تحديدًا. وبحسب البيت الأبيض، ستساهم هذه الصفقة في دعم حوالي 154 ألف وظيفة في الولايات المتحدة سنويًا، وأكثر من مليون وظيفة إجمالًا خلال فترة تصنيع وتسليم هذه الطائرات.

President Donald Trump says Boeing won an order from Qatar Airways amid a flurry of deals between Gulf nations.



The agreement signed by the carrier is for 160 aircraft in what it said is the largest order in the company’s history https://t.co/tUQDzkarlz pic.twitter.com/9OF61zHB4f — Bloomberg TV (@BloombergTV) May 14, 2025