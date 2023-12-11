بوينغ تمهد لتعيين رئيس تنفيذي جديد

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد أنه من المتوقع أن تعين شركة بوينغ ستيفاني بوب في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات أي ثاني أعلى منصب في الشركة، مما يجعلها خليفة محتملاً للرئيس التنفيذي ديفيد كالهون.

ومن المتوقع أن يتم تعيين بوب، الذي ترأس حاليًا شركة بوينغ للخدمات العالمية ، مديرًا للعمليات وفقًا للتقرير الذي استند على تأكيد أشخاص مطلعين على الأمر. وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يظل كالهون في منصبه الأعلى لمدة عام آخر على الأقل.

يذكر أن تقرير بوينغ حول عدد الموظفين (Pilot and Technician Outlook (PTO) يشير إلى منطقة الشرق الأوسط ضمن أعلى المناطق نموا في الطلب على موظفي الطيران من الطيارين والفنيين للشركة لعام 2023 ، ويظهر أن شركات النقل التجارية ستحتاج إلى عدد كبير من الموظفين حتى عام 2042 لدعم الأسطول التجاري العالمي، ووجدت بوينغ أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ستشهد طلباً قوياً على الموظفين.