فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسطيران

بوينغ تسعى لبيع 150 طائرة لطيران الرياض

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بوينغ

كشفت وكالة “بلومبرغ” أن شركة بوينغ الأميركية تعمل على اتفاق لبيع ما لا يقل عن 150 طائرة من طراز 737 ماكس لشركة طيران الرياض المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقال التقرير نقلاً عن مصادر إن طيران الرياض تعتزم شراء ما بين 300 إلى 400 طائرة أحادية الممر. مشيراً إلى أن شركة إيرباص الفرنسية هي الأخرى تسعى للفوز بجزء من الطلبية.

وكانت بوينغ قد فازت بطلبية في وقت سابق لتزويد شركتي الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض بنحو 78 طائرة من طرار 787 دريملاينر، وهي خامس أكبر طلبية تجارية من حيث القيمة في تاريخ الشركة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا