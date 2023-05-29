بوينغ تسعى لبيع 150 طائرة لطيران الرياض

كشفت وكالة “بلومبرغ” أن شركة بوينغ الأميركية تعمل على اتفاق لبيع ما لا يقل عن 150 طائرة من طراز 737 ماكس لشركة طيران الرياض المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقال التقرير نقلاً عن مصادر إن طيران الرياض تعتزم شراء ما بين 300 إلى 400 طائرة أحادية الممر. مشيراً إلى أن شركة إيرباص الفرنسية هي الأخرى تسعى للفوز بجزء من الطلبية.

وكانت بوينغ قد فازت بطلبية في وقت سابق لتزويد شركتي الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض بنحو 78 طائرة من طرار 787 دريملاينر، وهي خامس أكبر طلبية تجارية من حيث القيمة في تاريخ الشركة.