شاهد المغربي ياسين بونو يقود إشبيلية للقب يوروبا ليغ

قاد الحارس المغربي ياسين بونو فريقه إشبيلية الإسباني للتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على حساب نظيره روما الإيطالي بركلات الترجيح 4-1، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وتصدى بونو لركلتي ترجيح ما أعطى فريقه اللقب السابع في المسابقة الأوروبية.

افتتح روما التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق النجم الأرجنتيني باولو ديبالا قبل ان يأتي هدف التعادل عبر النيران الصديقة بواسطة جيانولكا مانشيني في الدقيقة 55.

وفي ركلات الترجيح، سجّل الأرجنتينيون لوكاس أوكامبوس وإريك لاميلا وغونسالو مونتيال والكرواتي إيفان راكيتيتش لإشبيلية، فيما سجّل براين كريستانتي الركلة الوحيدة لروما في حين أهدر مانشيني والبرازيلي روجر ايبانيز.

بونو والنصيري أول عربيين يتوجان بلقبين قاريين

وبات بونو ومواطنه المهاجم يوسف النصيري أول لاعبين عربيين يتوجان بلقبين قاريين بعدما كانا قد ساهما في فوز إشبيلية بلقب المسابقة للمرة الأخيرة موسم 2019-2020.

وقال بونو عقب المباراة “إنه شعور لا يصدق ولا يوصف. أعتقد أننا نستحق هذا اللقب بالنظر إلى مشوارنا الرائع في المسابقة وخصوصا في الأدوار الأخيرة”.

وأضاف “الحمد لله، بصراحة إنه فوز كبير، فالموسم لم يكن سهلا واللاعبون أكدوا أنهم كبار وأن الفريق كبير أيضا. روما خصم قوي و(مدرب روما البرتغالي جوزيه) مورينيو يدافع بطريقة جيدة، لكن فريقنا أظهر أنه كبير وكان بإمكاننا الفوز في الوقت الأصلي او الإضافي، لكننا كوفئنا في ركلات الترجيح”.

وتابع “لقد عشت العديد من اللحظات مثل هذه، ذكَّرتني بكأس العالم”.

من جهته، قال النصيري “إنه انتصار رائع وتتويج لعمل شاق بذلناه منذ أشهر”.

مورينيو يخسر أول نهائي أوروبي

وأكد الفريق الأندلسي أنه ملك المسابقة بلقب سابع في سابع مباراة نهائية وضمن التواجد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل معوضا موسمه المخيب محليا إذ يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإسباني بعدما كان يعاني من أجل تفادي الهبوط قبل التعاقد مع مدربه خوسيه لويس منديليبار الذي نال اللقب الأول في مسيرته التدريبية.

وحرم إشبيلية المدرب البرتغالي لروما جوزيه مورينيو من الظفر باللقب القاري السادس في سادس مباراة نهائية بعدما قاد مواطنه بورتو في عام 2003 للقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا)، ودوري الأبطال في العام التالي، ثم إنتر ميلان الإيطالي للقب المسابقة القارية العريقة عام 2010 ومانشستر يونايتد الإنكليزي ليوروبا ليغ عام 2017 ثم روما للقب كونفرنس ليغ العام الماضي.