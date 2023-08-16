ياسين بونو يقترب من التعاقد مع الهلال السعودي

أكدت تقارير اعلامية متعددة، أن ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب لكرة القدم ونادي إشبيلية على بعد خطوة من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وكشف الصحافي المختص بالانتقالات فابريتسيو رومانو، أن صفقة انتقال بونو إلى “الزعيم” ستبلغ حوال 20 مليون يورو، فيما لم يكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه.

وكان بونو محور اهتمام عدد من أندية أوروبا، مثل بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنكليزي، لكن مطلب إشبيلية بـ20 مليون يورو أبعدهما عن التوقيع معه.

Al Hilal are closing in on Yassine Bono deal with Sevilla. Talks discussing final details — fee close to €18/19m ????



Bayern have left negotiations today as they believe Al Hilal’s bid is way higher.



Optimism to make it happen soon. pic.twitter.com/TkhwWZnAOR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

من جانبه قال رودي غاليتي الصحافي الإيطالي الشهير في مدونته، إن الهلال توصل لاتفاق نهائي مع ممثلي الحارس المغربي، ويتبقى فقط التفاوض من أجل حسم الأمور مع إدارة النادي الأندلسي.

ووفقاً لغاليتي من المحتمل أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال بونو إلى الهلال خلال الـ48 ساعة المقبلة، خاصة أن الدولي المغربي يخوض مع فريقه مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، مساء اليوم الأربعاء.

وكان الهلال قد أعلن أمس الثلاثاء عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لموسمين، مقابل نحو 90 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية.

وبالإضافة لنيمار بات الفريق السعودي يضم كوكبة من النجوم البارزين أهمهم البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي والبرازيلي مالكوم.