بونو محط أنظار أندية السعودية وأوروبا

بات حارس المرمى المغربي ياسين بونو محط أنظار العالم بعد الاداء الرائع الذي قدمه في السنتين الماضيتين ونجاحه بقيادة منتخب بلاده للدور نصف النهائي لكاس العالم 2022 في قطر، وفريقه إشبيلية الإسباني للقب مسابقة الدوري الأوروبي.

ووفقاً لصحيفة “اس” الإسبانية، فإن العديد من الفرق الأوروبية وضعت بونو على لائحة أولوية التعاقد في فترة الانتقالات الصيفية لضمه إلى صفوفها، علماً أن عقد الحارس المغربي مع إشبيلية ينتهي عام 2025،

وذكرت الصحيفة أن توتنهام الإنكليزي مهتم بالفعل ببونو (32 عاماً)، منذ الميركاتو الشتوي الماضي، وفي الأيام الأخيرة ازداد اهتمام أستون فيلا أيضاً بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري به، رغم وجود الأرجنتيني ديبو مارتينيز في صفوفه، وهو صاحب آخر نسخة من جائزة أفضل حارس المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي إيطاليا، استفسر إنتر ميلان عن وضعية حارس “أسود الأطلس”، حيث يبحث النادي عن بديل للكاميروني أندريه أونانا، بعد انتهاء عقد المخضرم السلوفيني سمير هاندانوفيتش (38 عاماً)، هذا الصيف.

عرض سعودي ضخم لضم بونو

وأفادت الصحيفة أيضاً أن الأهلي السعودي العائد إلى مصاف دوري المحترفين قدم عرضاً ضخماً للحارس المتألق.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن الفريق الأندلسي مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة وأشارت أن الإدارة لن تقبل بالعروض التي تقل عن 25 مليون يورو.