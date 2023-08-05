بونوص بـ 100 ألف دولار لكل موظف لدى أفضل رب عمل في العالم

منحت المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت كل فرد مشترك في جولتها الغنائية Pro Eras، بمن فيهم سائقو الشاحنات ومتعهدو الطعام وعمال الحفر والراقصين، مكافأة (بونوص) تصل إلى 100 ألف دولار للفرد، وفقاً لمجلة People Magazine، بإجمالي مكافآت يصل إلى 55 مليون دولار، حتى وصفها البعض بأنها أفضل رب عمل في العالم.

وقال مايك شيركينباخ ، الذي يدير شركة Shomotion لنقل الحفلات الموسيقية التي تستخدمها سويفت ، لموقع رولينج ستون هذا الأسبوع: “إنها تقدم مبلغاً من المال يغير حياة هؤلاء الأشخاص. الكثير من هؤلاء السائقين لا يملكون منازل، ويمنحهم هذا المبلغ القدرة على تسديد دفعة أولى لشراء منزل. هذا الكرم يغير قواعد اللعبة بالنسبة لهؤلاء الناس”.

وأضاف: “هناك الكثير من الأثرياء الذين يختارون عدم مشاركة سنت واحد من أرباحهم. نحن نعمل مع جميع أنواع الأثرياء، لكن ليست هذه هي القاعدة”.

لقد بيعت تذاكر الجولة الغنائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي بعض البلدان الأخرى أيضًا – وتقدر صحيفة وول ستريت جورنال أن الجولة ستحقق إيرادات تتجاوز مليار دولار.

وقالت مورين كلارك ، رئيسة شركة Three Sixty HR، وهي شركة استشارية للموارد البشرية ، لـ “ماركت ووتش”: “من المعروف عموماً أن الجولة الغنائية لسويفت ستدر قدراً هائلاً من المال ، وهي تجني الكثير من المال من جولتها. لدي شعور بأن هؤلاء الناس يعملون بجد. إنها ليست وظيفة تستغرق ثماني ساعات في اليوم. إنه لأمر رائع أنها تشاركهم ذلك”.

ومن المقرر أن تتضمن جولة تايلور سويفت، 33 عاماً، أكثر من 100 عرض، وتمت إضافة المزيد من الحفلات الموسيقية يوم الخميس في مدن بما في ذلك ميامي ونيو أورليانز وإنديانابوليس. كما تقوم المطربة بجولة في أوروبا والمكسيك وأستراليا. وتبلغ ثروة سويفت 740 مليون دولار، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس ، وهي تحتل المرتبة 34 في قائمة أغنى امرأة عصامية في العالم.