رسمياً.. بوكيتينو مدرباً جديداً لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي الاثنين أنه تعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي، ليحل بديلاً للمدرب فرانك لامبارد.

واحتل تشيلسي المركز الثاني عشر في الدوري بفارق 45 نقطة عن مانشستر سيتي البطل، كما أنه ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام ريال مدريد.

وكانت اللائحة التي وضعتها إدارة الفريق الإنكليزي تضم أسماء كثيرة مثل الألماني يوليان ناغلسمان والإسباني لويس إنريكي.

استثمر رئيس النادي رجل الأعمال الأميركي تود بويلي وصندوق استثمار “كليرلايك” أكثر من 600 مليون يورو (نحو 678 مليون دولار) في سوق الانتقالات خلال الصيف الماضي ومطلع العام الحالي، لكن هذه الاستثمارات التي شملت بشكل أساسي اللاعبين الشباب والواعدين، لم تؤت ثمارها.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

كما قرر بويلي إقالة الألماني توماس توخل بعد 7 مباريات فقط، عندما كان النادي يحتل المركز السادس، وعين غراهام بوتر من برايتون في مشروع طويل الأجل، لكنه أقيل في أوائل نيسان/أبريل فأتى أسطورة النادي لامبارد للمرة كمدرب مؤقت انتهت فترته بانتهاء البطولة.

Thank you for your support both today and throughout this season. ? pic.twitter.com/1cIZ9xFv7m — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2023

وسيكون بوكيتينو سادس مدرب دائم لتشيلسي خلال خمس سنوات.

وحقق بوكيتينو مع توتنهام، الغريم اللندني لتشيلسي، نتائج جيدة في الفترة التي قضاها معه. إذ قاده للحلول في المراكز الأربعة الأولى أربع مرات من أصل خمسة مواسم.

وقاد بوكيتينو باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري في موسمه الثاني حيث أحرز لقبه الأول كمدرّب، لكنه رحل بعد فشله في إحداث تأثير في دوري أبطال أوروبا، فيما لاقى صعوبة بضبط غرف ملابس غنية باللاعبين النجوم من أصحاب الكبرياء العالي.