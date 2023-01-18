بوفون في طريقه إلى النصر

ذكرت تقارير صحافية إيطالية أن أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون قد ينتقل إلى نادي النصر السعودي لكرة القدم.

ويحتفل جيجي في 28 من كانون الثاني/يناير الجاري بعيد ميلاده الـ45، وهو يلعب حالياً في ناديه الأول بارما الذي شهد انطلاقته الأولى، ويرتبط معه بعقد ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2024.

ونقلت صحف إيطالية عند مصادر في النادي السعودي أن بوفون سيكون البديل المناسب للحارس الكولومبي الذي أصيب السبت الماضي في “ديربي الرياض” أمام الشباب في المرحلة 13 من الدوري المحلي.

بوفون ونافاس على لائحة النصر

ووفقاً للتقارير الصحافية فإن الزعيم وضع على لائحته اسمي الحارسين بوفون والكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعويض أوسبينا، لكن يبدو أن وجهة نافاس ستكون نحو الدوري الإنجليزي.

#ملعب_SBC | ?? ألبيرتو شيروتي: أصداء تعاقد #النصر مع رونالدو وصلت إلينا في إيطاليا.. وبوفون قد يكون أحد القادمين للدوري السعودي. #قناة_SBC pic.twitter.com/3NPFPvdhfN — #ملعب_SBC (@sbcsport) January 17, 2023

ونقل الصحافي الإيطالي ألبيرتو شيروتي، في مداخلة عبر الهاتف لقناة “سي بي اس” الرياضية السعودية رغبة جيجي، في اللعب بالدوري السعودي؛ خاصة بعد انتقال زميله السابق في يوفنتوس أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر نفسه. وقال “لم ينتقل أي لاعب للدوري السعودي من السيري اي حتى الآن، لكن بوفون قد يكون أحد القادمين لأنه يريد تحقيق المزيد من الأرقام ويرفض التوقف عن اللعب، تلك وجهة نظري لأني أعرفه جيدًا”.

وسبق للحارس العملاق الذي فاز مع إيطاليا بكأس العالم عام 2006 في ألمانيا، أن مثل أندية بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ثم عاد للسيدة العجوز ومن بعدها لناديه الأول بارما.