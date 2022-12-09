.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةأعمالإعلامإلكترونياتإنشاءاتاستثمارالتقنية والحياةبرمجياتتكنولوجيادولريادةسياحةسياسة واقتصادشركاتصحةصناعةطاقةطيرانعقاراتمواصلاتنقل

“بوصلة المستثمر الأجنبي” …تعرف على منصة الاستثمار الجديدة في الإمارات

تشمل "بوصلة المستثمر" قطاعات تكنولوجية متعددة أهمها التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية ، والمدن الذكية
.ط by

اعتمدت الإمارات منصة جديدة للاستثمار الأجنبي تستهدف قطاعات حيوية مختلفة منها التكنولوجيا المالية والتصنيع والطاقة المتجددة.

المنصة التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد في اجتماع لمجلس الوزراء قبل أيام تخضع لإشراف وزارة الاقتصاد وتحمل اسم “بوصلة المستثمر الأجنبي”.

كانت وزارة الاستثمار قد أصدرت في السابق “بورصة المستثمر” كدليل متخصص يهدف إلى التعريف بالمزايا والحوافز التي تتمتع بها منظومة الاستثمار الحيوية بالإمارات.

بوصلة المستثمر الأجنبي

المنصة مشروع وطني متكامل للترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات ويهدف إلى:

  • إبراز إمكانيات الدولة في القطاعات المستهدفة من خلال تحديد أهم ملامح كل قطاع وإبراز الفرص والمجالات الحيوية للاستثمار المتوفرة فيه، وتقديم معلومات ذات أهمية عن بيئة الاستثمار.
  • استعراض الأفضلية التي يتمتع بها المستثمر حينما يختار الاستثمار في قطاع معين في دولة الإمارات، وذلك من خلال منصة إلكترونية وأدلة وأدوات ترويجية تمثل بوصلة المستثمر الأجنبي.

اقرأ أيضا

السعودية تتطلع لحصة بقيمة 500 مليون دولار في كريدي سويس

ما مصير 120 ألف موظف تم إنهاء خدماتهم في 2022؟

جلوبال أوتو الإماراتية تحرك مياها راكدة بسوق السيارات بمصر وتضع “المستهلك التاجر” في مأزق

قطاعات شتى

  • تشمل “بوصلة المستثمر” قطاعات تكنولوجية متعددة أهمها التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية ، والمدن الذكية
  • تضم المنصة قطاعات حيوية أخرى منها الرعاية الصحية، والتعليم، والاتصالات، والإعلام، والترفيه، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا