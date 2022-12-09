“بوصلة المستثمر الأجنبي” …تعرف على منصة الاستثمار الجديدة في الإمارات

اعتمدت الإمارات منصة جديدة للاستثمار الأجنبي تستهدف قطاعات حيوية مختلفة منها التكنولوجيا المالية والتصنيع والطاقة المتجددة.
المنصة التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد في اجتماع لمجلس الوزراء قبل أيام تخضع لإشراف وزارة الاقتصاد وتحمل اسم “بوصلة المستثمر الأجنبي”.
كانت وزارة الاستثمار قد أصدرت في السابق “بورصة المستثمر” كدليل متخصص يهدف إلى التعريف بالمزايا والحوافز التي تتمتع بها منظومة الاستثمار الحيوية بالإمارات.
بوصلة المستثمر الأجنبي
المنصة مشروع وطني متكامل للترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات ويهدف إلى:
- إبراز إمكانيات الدولة في القطاعات المستهدفة من خلال تحديد أهم ملامح كل قطاع وإبراز الفرص والمجالات الحيوية للاستثمار المتوفرة فيه، وتقديم معلومات ذات أهمية عن بيئة الاستثمار.
- استعراض الأفضلية التي يتمتع بها المستثمر حينما يختار الاستثمار في قطاع معين في دولة الإمارات، وذلك من خلال منصة إلكترونية وأدلة وأدوات ترويجية تمثل بوصلة المستثمر الأجنبي.
قطاعات شتى
- تشمل “بوصلة المستثمر” قطاعات تكنولوجية متعددة أهمها التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية ، والمدن الذكية
- تضم المنصة قطاعات حيوية أخرى منها الرعاية الصحية، والتعليم، والاتصالات، والإعلام، والترفيه، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية.