بوسكيتس يقترب من النصر

أكد الصحافي الرياضي الإيطالي الأكثر شهرة فابريزيو رومانو أن قائد فريق برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس بات أقرب من أي وقت سابق للانتقال إلى نادي النصر السعودي.

وقال الصحافي المشهود له بدقة معلوماته حول انتقالات اللاعبين في تغريدة له على تويتر “نادي النصر وضع سيرجيو بوسكيتس كهدف له في شهر حزيران/يونيو، بعد أن حاولت أندية في الدوري الأمريكي استقطابه منذ أشهر بما في ذلك إنتر ميامي.. يتعين على بوسكيتس أن يقرر ما إذا كان يريد البقاء والاستمرار في برشلونة أو تجربة فصل جديد في بلد آخر”.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق دايفيد بيكهام، دخل في مفاوضات جادة لضم القائد السابق لمنتخب إسبانيا.

وكانت صحيفة ماركا قد كشفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن لاعب الوسط يرغب بتمديد عقده مع الفريق الكاتالوني.

Al Nassr have approached Sergio Busquets for June as potential target, after MLS clubs already trying months ago including Inter Miami ?? #transfers



Busquets has to decide whether he wants to stay and continue at Barcelona or try new chapter in another country. pic.twitter.com/z4k4DlH7fJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023

بوسكيتس متمسك ببرشلونة

وقالت الصحيفة إن النصر عرض على بوسكيتس 18 مليون يورو في الموسم، لكنه فضل رفض العرض وتمديد عقده مع برشلونة.

وينتهي عقد قائد البلوغرانا البالغ من العمر 34 سنة، مع نادي برشلونة في 30 حزيران/يونيو القادم، ولحد الآن لم يمدد عقده مع النادي الكتالوني، رغم رغبة المدرب تشافي في استمرار اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب مستعد لتخفيض راتبه الذي يبلغ 20 مليون يورو سنويًا من أجل الاستمرار مع برشلونة الذي أمضى في صفوفه 15 عاماً.