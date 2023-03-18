بورصة مصر تخسر 101,9 مليار جنيه في أسبوع

تكبدت البورصة المصرية خسائر سوقية بلغت 101.9 مليار جنيه خلال جلسات هذا الأسبوع، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 957.1 مليار جنيه، مقابل 1.059 تريليون جنيه، أي بنسبة تراجع بلغت 10.2%.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 10.64%، محققًا 14704.18 نقطة، و هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بما نسبته 16.4%، ليصل إلى 2558.65 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100” تراجعًا بنسبة 15.11%، لينهي التعاملات عند مستوى 3814.41 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 15.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.946 مليون ورقة مُنَفّذة على 347 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.

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