بورصة دبي تحقق أكبر مكاسب يومية منذ 4 أشهر

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.35%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 4 أشهر منذ 4 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ليغلق عند مستوى 3347.92 نقطة، مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين أثر توالى إعلان الشركات المدرجة عن أرباح وتوزيعات سنوية جيدة.

وبلغت المكاسب السوقية 5.8 مليار درهم وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها العقار بنسبة 1.63% والصناعة 1.72% والمالية 1.37%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” بنسبة 0.38% إلى 9773.1 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنحو 0.33% ليقفل عند 9844.4 نقطة، مع صعود مؤشر قطاع المالية 0.6% والمواد الأساسية 1.4% والسلع الاستهلاكية 2.66% والطاقة 0.87%.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 3.11 تريليون درهم بختام تداولات اليوم، موزعة بواقع 2.527 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و583.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.88 مليار درهم موزعة بواقع 1.64 مليار درهم في سوق أبوظبي و236.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 313.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.4 ألف صفقة.

وتفاعلت أسهم الشركات المدرجة مع النتائج المعلنة حيث ارتفع “أبوظبي التجاري” بنسبة 3.33% مع إعلان البنك ارتفاع صافي الأرباح السنوية بنسبة 23% إلى 6.434 مليار درهم مع توصية بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 55 فلساً للسهم الواحد عن العام الماضي 2022.

وزاد سهم “أغذية” 0.74% بعد إعلان الشركة ارتفع صافي أرباحها بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 247 مليون درهم في 2022 في حين ارتفع الإيرادات إلى 4.07 مليار درهم.

كما صعدت أسهم “أبوظبي الأول” 1.47% و”موانئ أبوظبي” 1.86% و”بيانات” 1.67% و”بروج” 1.54% و”فيرتيغلوب” 1.25% و”أدنوك للحفر” 0.88% و”ملتيبلاي” 0.25% و”أبوظبي الإسلامي” 0.21%. وتصدر “العالمية القابضة” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 475.2 مليون درهم، تلاه “أبوظبي الأول” جاذباً 169.1 مليون درهم، ثم “ملتيبلاي” 158.1 مليون درهم.

وفى سوق دبي المالي، ارتفع “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 2.3% و”إعمار العقارية” 1.4% و”دبي الإسلامي” 0.36% و”إعمار للتطوير” 3.6% و”العربية للطيران” 2.27% و”دبي للاستثمار” 1.84% و”سالك” 2.38% و”إمباور” 0.67% و”تبريد” 5.18%.

وصعد سهم “سوق دبي المالي” بأكثر من 3.5% مع تسجيل زيادة بنسبة 41.7% في صافي الأرباح لتصل إلى 147.1 مليون درهم في 2022، فيما وصل إجمالي الإيرادات إلى 351.2 مليون درهم، بزيادة بنسبة 19%. وتصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 58.6 مليون درهم، تلاه “الإمارات دبي الوطني” جاذباً نحو 52.9 مليون درهم، ثم “سالك” بسيولة 22.8 مليون درهم.

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