بورصة السعودية تغلق على انخفاض تأثرا بالأسواق العالمية

(رويترز) – أغلق مؤشر البورصة السعودية اليوم الخميس على هبوط حاد نسبته 4.1 بالمئة ليصل إلى 12835.30 نقطة، متأثرا بالهبوط في الأسواق العالمية. وضربت موجة هبوط اليوم أسواق الخليج بعد أن كشفت بيانات أن التضخم الأمريكي يواصل ارتفاعه، الأمر الذي زاد مخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة.

وقال إكرامي عبد الله محلل أسواق المال في صحيفة الاقتصادية السعودية إن الأسواق الخليجية وعلى رأسها السوق السعودي هبطت اليوم تأثرا بالأسواق العالمية وبعامل آخر هو عمليات التصحيح الناتجة عن جني الأرباح، بعد موجة صعود في الأسابيع الماضية. وهبط سهم أرامكو 1.8 بالمئة إلى 44.7 ريال.

كما هبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.6 بالمئة بعد أن أعلنت اليوم الخميس تحقيق زيادة نسبتها 33.1 في المئة في أرباحها الفصلية الصافية لتصل إلى 6.47 مليار ريال (1.72 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.86 مليار ريال قبل عام. وهبطت أيضا أسهم زين للاتصالات 3.6 بالمئة ومصرف الراجحي 6.5 بالمئة ومصرف الإنماء 7.1 بالمئة ومصرف الرياض 8.6 بالمئة والبنك السعودي البريطاني (ساب) 7.5 بالمئة والبنك الأهلي السعودي 4 بالمئة.

وقال عبد الله إن الأسواق الخليجية كانت تسير في الأسابيع الماضية في اتجاه صعودي بمعزل نوعا ما عن الهبوط بالأسواق العالمية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكنها أصبحت هذه الأيام متأثرة إلى حد كبير بالهبوط في تلك الأسواق. وتوقع أن تتسم تداولات الأسبوع المقبل في السوق السعودي “بالتذبذب الكبير” لحين اتضاح الرؤية ومعرفة ما إذا كانت موجة الهبوط ستستمر أم سيغير السوق اتجاهه ويصعد من جديد.