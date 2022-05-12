سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

بورصة السعودية تغلق على انخفاض تأثرا بالأسواق العالمية

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – أغلق مؤشر البورصة السعودية اليوم الخميس على هبوط حاد نسبته 4.1 بالمئة ليصل إلى 12835.30 نقطة، متأثرا بالهبوط في الأسواق العالمية. وضربت موجة هبوط اليوم أسواق الخليج بعد أن كشفت بيانات أن التضخم الأمريكي يواصل ارتفاعه، الأمر الذي زاد مخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة.

وقال إكرامي عبد الله محلل أسواق المال في صحيفة الاقتصادية السعودية إن الأسواق الخليجية وعلى رأسها السوق السعودي هبطت اليوم تأثرا بالأسواق العالمية وبعامل آخر هو عمليات التصحيح الناتجة عن جني الأرباح، بعد موجة صعود في الأسابيع الماضية. وهبط سهم أرامكو 1.8 بالمئة إلى 44.7 ريال.

كما هبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.6 بالمئة بعد أن أعلنت اليوم الخميس تحقيق زيادة نسبتها 33.1 في المئة في أرباحها الفصلية الصافية لتصل إلى 6.47 مليار ريال (1.72 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.86 مليار ريال قبل عام. وهبطت أيضا أسهم زين للاتصالات 3.6 بالمئة ومصرف الراجحي 6.5 بالمئة ومصرف الإنماء 7.1 بالمئة ومصرف الرياض 8.6 بالمئة والبنك السعودي البريطاني (ساب) 7.5 بالمئة والبنك الأهلي السعودي 4 بالمئة.

وقال عبد الله إن الأسواق الخليجية كانت تسير في الأسابيع الماضية في اتجاه صعودي بمعزل نوعا ما عن الهبوط بالأسواق العالمية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكنها أصبحت هذه الأيام متأثرة إلى حد كبير بالهبوط في تلك الأسواق. وتوقع أن تتسم تداولات الأسبوع المقبل في السوق السعودي “بالتذبذب الكبير” لحين اتضاح الرؤية ومعرفة ما إذا كانت موجة الهبوط ستستمر أم سيغير السوق اتجاهه ويصعد من جديد.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...