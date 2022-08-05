بورشه تسعى لتأمين استثمارات صناديق خليجية في اكتتابها العام

تحاول “بورشه” تأمين استثمارات رئيسية من بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، كما ذكرت وكالة “بلومبيرج” نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. وتتطلع شركة صناعة السيارات الرياضية الشهيرة إلى إنجاز واحدة من أكبر الإكتتابات العامة في أوروبا رغم الرياح المعاكسة في السوق والمخاوف بشأن التقييم.

وذكرت “بلومبيرج”أن صندوق “مبادلة للاستثمار” و”القابضة ” من أبوظبي، من بين المؤسسات التي تدرس تخصيص أموال للإكتتاب العام لشركة “بورشه” نقلاً عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة معلومات سرية. وقالوا إن صناديق حكومية في أسواق خليجية أخرى، بما في ذلك السعودية، تدرس أيضاً المشاركة في اكتتاب “بورشه” التابعة لشركة “فولكسفاجن” الألمانية للسيارات.

وقال أحد الأشخاص إن مستشاري الاكتتاب العام قد تواصلوا أيضاً مع صناديق كندية وماليزية رئيسية، بالإضافة إلى صندوق الثروة السيادي النرويجي. وقال الأشخاص إن “فولكسفاجن” تدرس عرض أكثر من 5% من أسهم “بورشه” المميزة على المستثمرين الرئيسيين.