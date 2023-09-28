بورشه تركز على إنتاج السيارات الكهربائية  

قال أوليفر بلومه،رئيس المجلس التنفيذي لشركة “بورشه”، بعد مرور سنة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في 29 أيلول / سبتمبر 2022، إن الاكتتاب العام الأولي “حقق نجاحاً كبيراً، ما يعتبر أمراً جيداً لعملائنا ومساهمينا وموظفينا أيضاً”، وسط تركيز الشركة على انتاج السيارات الكهربائية.

وأضاف بلومه: “مع تمتعنا بقدر أكبر من الحرية والمرونة في ريادة الأعمال، أصبحنا قادرين على تحديد أولوياتنا، كما يمكننا التصرف بسرعة أكبر وبقدر أكبر من التركيز، ما يُعتبر أكثر أهمية في البيئة العالمية سريعة التغير والمليئة بالتحديات”.

وبعد طرح أسهمها للاكتتاب العام، عقدت بورشه شراكات في مجال البرمجيات، على سبيل المثال مع آبل وموبيل آي.

وقال لوتز ميشكه، نائب رئيس المجلس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي للشؤون المالية وتقنية المعلومات: “تمثل الخطوات التطلعية من هذا النوع ركيزة أساسية لقدرتنا على الاستمرار في تجاوز توقعات عملائنا بمنتجات فائقة وتجارب بورشه التي لا مثيل لها في المستقبل. وتساعدنا الاستقلالية على تسريع وتيرة أعمالنا وإلهام عملائنا بشكل أكبر، ما يعود بالنفع على مساهمينا وعلى موظفينا أيضاً”.

وفي 29 سبتمبر 2022، قرع رئيس المجلس التنفيذي لشركة “بورشه” أوليفر بلومه ونائبه لوتز ميشكه الجرس في قاعة التداول في بورصة فرانكفورت. وكان هذا الطرح هو أكبر اكتتاب عام أولي في أوروبا من حيث القيمة السوقية. وبعد ثلاثة أشهر فقط، أي في كانون الأول / ديسمبر من ذلك العام، انضمت شركة “بورشه” إلى مؤشر الأسهم الألماني داكس الرئيسي “DAX”.

وتعليقاً على ذلك، قال لوتز ميشكه: “يعكس انضمامنا بسرعة إلى مؤشر داكس الثقة الكبيرة لسوق رأس المال في علامتنا التجارية واستراتيجية منتجاتنا ونموذج أعمالنا”.

وحققت “بورشه” في الأشهر الستة الأولى من العام 2023 مكاسب كبيرة في إيرادات المبيعات والأرباح التشغيلية للمجموعة وعمليات تسليم السيارات الجديدة، حيث قال بلومه: “كان الطلب على سياراتنا الرياضية قوياً للغاية في جميع أنحاء العالم”.

ويتمثل هدف “بورشه” في أن يكون أكثر من 80% من سياراتها الجديدة بحلول العام 2030 سيارات كهربائية بالكامل. وتساهم سيارة “تايكان”، أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل من “بورشه”، في تحقيق هذا الهدف. إضافة إلى ذلك، سيتم تحويل الطرازات الحالية تدريجياً إلى محركات كهربائية اعتباراً من العام 2024. ومن المقرر أن تتوفر سيارة “مَكان” الكهربائية بالكامل للعملاء في العام 2024، ومن المخطط طرح سيارة 718 الكهربائية بالكامل في منتصف هذا العِقد، وستتبعها “كاين” الكهربائية بالكامل. وتخطط “بورشه” أيضاً لتوسيع مجموعة منتجاتها بسيارة رياضية متعددة الإستخدامات كهربائية بالكامل بالإضافة إلى “كاين”.