بورشه “باناميرا” الجديدة ستنطلق من دبي

تستعد بورشه، لإطلاق “باناميرا” الجديدة في نوفمبر 2023. وسيكون عرضها الأول على مستوى العالم في مهرجان “رموز بورشه” في دبي في 24 نوفمبر، وقد أكملت السيارة الرياضية بالفعل غالبية اختبارات القيادة، لكنها تخضع حالياً لاختبار القيادة النهائي في برشلونة.

وقد أكدت السيارة الرياضية ذات الأبواب الأربعة قدراتها الفائقة في أربع قارات، فعلى سبيل المثال، فحصت الاختبارات التي أُجريت في الولايات المتحدة أداء منظومة الحركة على ارتفاعات عالية ومستويات منخفضة من الأكسجين، كما تم التحقق من أداء نظام تبريد المحرك وتكييف الهواء في درجات الحرارة الشديدة. وفي الدول الإسكندنافية، تم قيادة باناميرا في درجات حرارة منخفضة للغاية، أما في جنوب أفريقيا، فظهرت قدراتها الفريدة على الطرق الصعبة والوعرة، فيما تعرضت السيارة لتحديات قوية في آسيا، بسبب الرطوبة الجوية المرتفعة وساعات من الازدحام المروري في المدن الكبرى.

وقال مارسيل هونيمان، مدير التطوير في بورشه: “نختبر كل سيارة جديدة بشكل مكثف من أجل تلبية متطلباتنا، وكذلك متطلبات عملائنا في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “دائماً ما تكون المعايير التي نضعها هي نفسها أهداف التطوير المحددة في مواصفات السيارة. ويجب على باناميرا الجديدة أن تتفوق عليها، لا سيما من حيث الأداء والراحة والصوت”.

طراز جديد رابع ضمن طرازات E-Hybrid من باناميرا الجديدة

في بورشه، يُعد تجهيز السيارة بمنظومة الحركة المناسبة أمراً ضرورياً لتحقيق الأداء الأمثل. ويُجهز الطراز الجديد من باناميرا بمنظومة حركة مطوّرة مع التركيز على أحدث تقنيات المحركات المستدامة وأعلى مستويات الكفاءة.

وقال الدكتور توماس فريموث، رئيس خط إنتاج باناميرا: “بعد طرحنا بالفعل لثلاث طرازات E-Hybrid ضمن الجيل الثاني من باناميرا، سنضيف طراز هجين رابع لمجموعة طرازات باناميرا الجديدة، وذلك استجابة للطلب الكبير من عملائنا، حيث تصل نسبة طرازات E-Hybrid من باناميرا في بعض الدول إلى 100% تقريباً. ويوفر الطراز الجديد أداءً فائقاً يتناسب تماماً مع مجموعة طرازات السيارة القوية”.

وأضاف: “نعمل على تعزيز الأداء الكهربائي في جميع طرازات باناميرا E-Hybrid فيما يتعلق بديناميكية القيادة والمسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة للشحن والزمن اللازم للشحن. وخلال اختباراتنا، تمت قيادة السيارة باستخدام الطاقة الكهربائية فقط بنسبة أكبر عن اختبارات الجيل السابق بما يصل إلى 70%.

وتعتمد جميع طرازات E-Hybrid من باناميرا الجديدة على محرك كهربائي متطور وأكثر قوة مدمج بالكامل في علبة تروس بورشه بالقابض المزدوج الجديدة. ويوفر هذا المحرك أداءً أعلى لمنظومة الحركة ونظام استرداد الطاقة مقارنة بسابقه مع تميزه بخفة الوزن. ويحصل المحرك على طاقته من خلال بطارية عالية الجهد بسعة أعلى بكثير تبلغ 25,9 كيلووات ساعي. ويساعد الشاحن المدمج بقوة 11 كيلووات على تقليل زمن الشحن رغم زيادة سعة البطارية.

نظام التعليق الهوائي المبتكر

تتميز سيارة باناميرا الجديدة بالعديد من التقنيات والأنظمة المتطورة الأخرى بخلاف منظومة الحركة المعدلة كلياً. فللمرة الأولى، يتوفر لسيارة باناميرا شاسيه متطور مع نظام التحكم النشط بالمخمدات ومجموعة واسعة من الوظائف الإضافية كتجهيزات اختيارية.

وقال توماس فريموث: “ترسي سيارة باناميرا معايير جديدة بفضل الشاسيه النشط، وقد شعرنا بذلك في جميع اختبارات القيادة، حيث وفرت السيارة مستويات استثنائية من الراحة على الحجارة والحصى في ميناء برشلونة، وقدمت أداءً ديناميكياً للغاية ورشيقاً على الطرق الريفية المتعرجة خارج المدينة، ما يعزز من متعة القيادة التي لا تُضاهى على مجموعة واسعة من الطرق”.

وتم تجهيز باناميرا الجديدة بشاسيه شبه نشط مزود بممتصات صدمات جديدة ذات صمامين كتجهيز أساسي، والتي يمكنها التحكم في مراحل الضغط والارتداد بشكل منفصل. ويساعد هذا النظام أيضاً على توسيع النطاق بشكل كبير بين إعدادات الراحة العالية والأداء الفائق.

وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على باناميرا الجديدة قبل ظهورها الأول على مستوى العالم خلال اختبار القيادة النهائي. وتقدم بورشه الجيل الثالث من السيارة الرياضية ذات الأبواب الأربعة في مهرجان “رموز بورشه” في دبي في 24 نوفمبر 2023. وسيتم عرضها لزوار المهرجان في 25-26 نوفمبر 2023.