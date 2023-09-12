by ابراهيم العثمان

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بوتين يمتدح إيلون ماسك “شخص متميز ورجل أعمال نشيط وموهوب”

by ابراهيم العثمان
إيلون ماسك

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالشخص المتميز ورجل الأعمال النشط والموهوب.

وجاء حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد يومين من إعلان ماسك على حسابه على منصته “إكس” أنه منع العام الماضي هجوماً لغواصات أوكرانية مفخخة على قاعدة الأسطول الروسي بالبحر الأسود، إذ رفض طلب أوكرانيا بتفعيل خدمة الإنترنت عبر ستارلينك للأقمار الصناعية، التابعة لماسك، حتى سيفاستوبول.

وأوضح ماسك أنه “لو وافق على طلبهم، لكانت سبيس إكس، المطورة لشبكة ستارلينك للأقمار الصناعية متواطئة في عمل من أعمال الحرب وتصعيد للصراع”.

الملياردير إيلون ماسك اقترض مليار دولار من شركته حينما اشترى تويتر
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